محافظات

4 ساعات تحت الماء، ولاء حافظ المصاب بشلل رباعي يواصل تنفيذ أكبر غطسة بحمام سباحة القناة (فيديو)

ولاء حافظ، فيتو
ولاء حافظ، فيتو

أجرت "فيتو" قبل قليل بثا مباشرا من مجمع حمامات السباحة التابع لهيئة قناة السويس، في محافظة الإسماعيلية لنقل محاولة القبطان ولاء حافظ لتحقيق رقم قياسي جديد في الغطس تحت الماء.  

 4 ساعات تحت الماء 

وتجاوز القبطان ولاء حافظ حتى الآن 4 ساعات تحت المياه، وذلك وسط تواجد من اطقم للأطباء والمدربين المتخصصين. 
 

جانب من محاولة ولاء حافظ، فيتو
جانب من محاولة ولاء حافظ، فيتو
جانب من محاولة ولاء حافظ، فيتو
جانب من محاولة ولاء حافظ، فيتو

محافظ الإسماعيلية ورئيس قناة السويس يشهدان بدء محاولة القبطان المصاب بشلل رباعي لتحقيق رقم قياسي جديد في الغطس 

شهد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الإثنين، بدء محاولة القبطان ولاء حافظ؛ لتحقيق رقم قياسي جديد في الغطس تحت الماء لمريض شلل رباعي، والتي يتم تنفيذها بمجمع حمامات سباحة هيئة قناة السويس. 

جانب من محاولة ولاء حافظ، فيتو
جانب من محاولة ولاء حافظ، فيتو
جانب من محاولة ولاء حافظ، فيتو
جانب من محاولة ولاء حافظ، فيتو
جانب من محاولة ولاء حافظ، فيتو
جانب من محاولة ولاء حافظ، فيتو

وذلك بحضور اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر السابق، وسامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، وممثلي جائزة Guinness Records المختصة بتسجيل الأرقام القياسية.  

ومن المقرر أن تستغرق المحاولة 6 ساعات تحت إشراف طبي كامل؛ ليحقق القبطان ولاء حافظ الرقم القياسي لأطول غطسة لمريض شلل رباعي في العالم. 

وقام اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتحفيز القبطان ولاء حافظ قبل بدء المحاولة، متمنيًا له التوفيق وتحقيق رقم قياسي عالمي، يبرهن على إرادة وعزيمة الإنسان المصري الذي لا يعرف المستحيل.

