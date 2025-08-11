الإثنين 11 أغسطس 2025
الزمالك يتقدم بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد أحمد شوبير

أحمد شوبير
أحمد شوبير

تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد الإعلامي أحمد شوبير، على خلفية ما وصفه بتجاوزات متكررة في حق النادي وجماهيره، خلال حلقات برنامجه على قناة الأهلي.

الزمالك يشكو أحمد شوبير 

وشملت الشكوى التصريحات التي اعتبرها المجلس تمثل تحريضًا مباشرًا ضد جماهير النادي، وهو أمر ترفضه إدارة النادي بشكل قاطع ولا تقبل مثل هذه الأساليب مع جماهير الزمالك العظيمة، إلى جانب أن التناول الإعلامي بهذا الشكل يتعارض مع الأكواد الإعلامية والمعايير المهنية المتعارف عليها في العمل الإعلامي.

وشدد النادي على أن حرية الرأي والتعبير لا تعني الإساءة أو إثارة الفتنة بين الجماهير، وأنه يحتفظ بحقه الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية اسم وسمعة نادي الزمالك، والحفاظ على حقوق جماهيره، داعيًا الجهات المختصة إلى التدخل الفوري لضمان التزام الجميع بالمعايير الإعلامية واحترام الكيانات الرياضية.

موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب 

 ويلتقي فريق الزمالك نظيره المقاولون العرب في التاسعة مساء السبت القادم على استاد القاهرة، ضمن لقاءات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري.

مران الزمالك قبل مواجهة المقاولون العرب 

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية أمس الأحد بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الجمعة في الجولة الأولى لمسابقة الدوري.

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء اليوم الاثنين بصورة طبيعية، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الفريق خاض مرانه مساء السبت الماضي على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي تحت قيادة يانيك فيريرا وجهازه المعاون.

أحمد شوبير شوبير الزمالك يشكو أحمد شوبير نادي الزمالك حسين لبيب

