يانيك فيريرا يستقر على ضم ثنائي جديد لقائمة الزمالك في مواجهة المقاولون

يانيك فيريرا
يانيك فيريرا

استقر البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على ضم عنصرين جديدين لقائمة الأبيض استعدادا لمواجهة المقاولون العرب.

ويستعد فريق الزمالك لمباراته بالجولة الثانية بالدوري المصري الممتاز أمام المقاولون العرب بعد فوزه المهم على  سيراميكا بالجولة الأولى.

وفي الجولة الأولى حقق الزمالك الفوز أمام سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-0.

 

ثنائي جديد قد ينضم لقائمة الزمالك أمام المقاولون العرب

وعلمت فيتو أن فيريرا يدرس ضم عمرو ناصر والبرازيلي خوان ألفينا بيزيرا لقائمة الأبيض أمام المقاولون العرب.

موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب 

 ويلتقي فريق الزمالك نظيره المقاولون العرب في التاسعة مساء السبت القادم على استاد القاهرة، ضمن لقاءات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري.

مران الزمالك قبل مواجهة المقاولون العرب 

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية أمس الأحد بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الجمعة في الجولة الأولى لمسابقة الدوري.

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء اليوم الاثنين بصورة طبيعية، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الفريق خاض مرانه مساء السبت الماضي على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي تحت قيادة يانيك فيريرا وجهازه المعاون.

