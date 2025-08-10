الأحد 10 أغسطس 2025
رياضة

إنبي وفاركو يتعادلان سلبيا في مستهل مشوارهما بالدوري الممتاز

إنبي
إنبي

تعادل فريق فاركو مع نظيره إنبي، بنتيجة 0-0 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، باستاد حرس الحدود، فى إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدورى الممتاز "دورى nile" لموسم 2025- 2026.

تشكيل فاركو أمام إنبي 

في حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.

في خط الدفاع: بابا كار، معاذ أحمد، محمد حسين، جابر كامل.

في خط الوسط: أحمد شعبان، محمد عز، حسين حسني، محمد فخري، محمود فرحات.

في خط الهجوم: كريم الطيب.

تشكيل انبي أمام فاركو 

وجاء تشكيل إنبي كالتالي:

نتائج الأسبوع الأول للدوري المصري

وشهدت مباريات الأسبوع الأول النتائج التالية:

وادي دجلة (0) - (0) بيراميدز

المصري البورسعيدي (3) - (1) الاتحاد السكندري

الزمالك (2) - (0) سيراميكا كليوباترا

المقاولون (0) - (2) زد

سموحة (1) - (1) طلائع الجيش

الإسماعيلي (0) - (0) بتروجت

مودرن سبورت (2) - (2) الأهلي

مباريات الثلاثة الكبار القادمة في الدوري المصري

استهل الأهلي وبيراميدز  لقاءاتهما بالدوري المصري بتعادل محبط أمام مودرن سبورت ووادي دجلة بينما تمكن منافسهما التقليدي الزمالك بالفوز على سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة.

وتعادل الأهلي مع مودرن سبورت 2-2، بينما تعادل بيراميدز أمام وادي دجلة بنتيجة سلبية ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز 2025-2026.

 

ويلعب الأهلي في المباراة المقبلة أمام فاركو يوم الجمعة، فيما سيلعب بيراميدز أمام الإسماعيلي يوم الخميس، وسيلتقي الزمالك أمام المقاولون العرب يوم السبت.

الدوري الممتاز 

يذكر أن النسخة الحالية للدوري المصري تقام بنظام جديد بمشاركة 21 فريقا بدلا من 18 فريقا، بعد إلغاء الهبوط في الموسم الماضي.

