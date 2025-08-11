ترامب يعلن حالة الطوارئ وينشر قوات الحرس الوطني في العاصمة واشنطن

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن معدلات السرقة في الولايات المتحدة وصلت لأعلى درجة.

ترامب يعلن الطوارئ في العاصمة واشنطن

وأضاف ترامب:: نسبة الجرائم اليوم في العاصمة “واشنطن”، أكثر من كولومبيا والمكسيك، وأنا هنا لإعادة الأوضاع للسيطرة وإنقاذ عاصمتنا من البؤس والجريمة



وتابع، سأرفع حالة الطوارئ وأضع قسم شرطة العاصمة واشنطن تحت السيطرة الفيدرالية المباشرة، وسأنشر قوات الحرس الوطني في واشنطن لضبط النظام.

واستطرد الرئيس الأمريكي، سوف نستعيد العاصمة واشنطن مثلما فعلنا في حدودنا الجنوبية.

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” ذكرت، أن الجيش الأمريكي يستعد لنشر مئات من قوات الحرس الوطني في العاصمة واشنطن، وذلك في أعقاب تهديدات أطلقها الرئيس دونالد ترامب بالاستيلاء على السلطة الفيدرالية.

وأوضحت الصحيفة، أن هذه الخطوة تأتي ضمن استعدادات أمنية مكثفة لمواجهة أي اضطرابات محتملة، في ظل تصاعد التوترات السياسية والانقسام الداخلي في الولايات المتحدة.

ترامب يتعهد بإخلاء واشنطن من المشردين

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس الأحد، أنه يعتزم نقل المشردين بعيدا عن واشنطن، عقب أيام من طرحه فكرة وضع العاصمة تحت سلطة الحكومة الفيدرالية بعدما ادعى خطأ ارتفاع معدل الجريمة فيها. وقال ترامب، في منشور على منصته الاجتماعية "تروث سوشيال": "سأجعل عاصمتنا أكثر أمانا وجمالا مما كانت عليه في أي وقت مضى".

وأضاف الرئيس الأمريكي "يجب على المشردين الرحيل فورا. سنوفر لكم أماكن للإقامة، ولكن بعيدا من العاصمة"، مضيفا أن المجرمين في المدينة سيسجنون بسرعة.

