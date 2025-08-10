الرئاسة الأوكرانية ترحب بجهود ترامب لوقف القتال مع روسيا

أفادت تقارير إخبارية أن الرئاسة الأوكرانية رحبت بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف القتل في أوكرانيا وإنهاء الحرب العدوانية التي تشنها روسيا، على حد القول.

وأوضحت الرئاسة الأوكرانية أنه لا يمكن تحديد مسار السلام في أوكرانيا من دون أوكرانيا.

وطالب قادة أوروبيون أمس الأحد، بتبني "نهج يجمع بين الدبلوماسية الفاعلة ودعم أوكرانيا والضغط على الاتحاد الروسي" وحده كفيل بإنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا.

ورحب بيان حمل توقيع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وقادة أوروبيين آخرين، "بجهود الرئيس ترامب لوقف الحرب في أوكرانيا"، نقلا عن "فرانس برس".

وأضاف البيان، الذي صدر قبل القمة بين الرئيسين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين في ألاسكا يوم 15 أغسطس الجاري: "نحن على أهبة الاستعداد لدعم هذا العمل دبلوماسيا، وأيضا من خلال الحفاظ على دعمنا العسكري والمالي الكبير لأوكرانيا، بما في ذلك من خلال عمل تحالف الراغبين والحفاظ على الإجراءات التقييدية ضد الاتحاد الروسي وفرضها".

وقدم مسئولون أوروبيون مقترحاتهم الخاصة بـالسلام في أوكرانيا إلى الولايات المتحدة السبت، في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهدف إنهاء الحرب.

15 أغسطس، لقاء ترامب مع بوتين

وأعلن ترامب الجمعة الماضي أنه سيلتقي نظيره الروسي في ألاسكا يوم 15 أغسطس الجاري، قائلا: إن الطرفين، بمن في ذلك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قريبان من التوصل إلى اتفاق يمكن أن يحل النزاع المستمر منذ 3.5 أعوام.

ولم يتم الإعلان بعد عن تفاصيل الصفقة المحتملة، لكن ترامب صرح بأنها ستتضمن "بعض عمليات تبادل الأراضي بما يحقق مصلحة الطرفين".

وقد يتطلب الأمر أن تتخلى أوكرانيا عن أجزاء كبيرة من أراضيها، وهي نتيجة تقول كييف وحلفاؤها الأوروبيون إنها لن تؤدي إلا إلى تشجيع العدوان الروسي.

والتقى جيه. دي فانس نائب الرئيس الأمريكي بمسؤولين من أوكرانيا وأوروبا في بريطانيا السبت لمناقشة مساعي ترامب لتحقيق السلام.

وكشف مسئول أوروبي أن ممثلين أوروبيين قدموا مقترحا مضادا خلال الاجتماع لكنه أحجم عن ذكر أي تفاصيل.

التوصل إلى وقف لإطلاق النار أولا

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال": إن مسؤولين أوروبيين قدموا اقتراحا مضادا يتضمن مطالب بأن يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار قبل اتخاذ أي خطوات أخرى، وأن يكون أي تبادل للأراضي متبادلا مع ضمانات أمنية حازمة.

ونقلت الصحيفة عن مفاوض أوروبي أنه "لا يمكن بدء أي عملية بالتنازل عن أراض في خضم القتال".

وذكر مسئول أمريكي أن الاجتماعات التي استمرت لساعات في بريطانيا "أحرزت تقدما ملحوظا نحو هدف الرئيس ترامب المتمثل في إنهاء الحرب في أوكرانيا قبل اجتماع الرئيس ترامب والرئيس بوتين المرتقب في ألاسكا".

وأعلن متحدث باسم داوننج ستريت إن رئيس الوزراء البريطاني ستارمر والرئيس الفرنسي ماكرون تحدثا وتعهدا بإيجاد "سلام عادل ودائم" في أوكرانيا.

وأضاف المتحدث: "ناقش ستارمر وماكرون آخر التطورات في أوكرانيا، وأكدا دعمهما الثابت للرئيس زيلينسكي وضمان سلام عادل ودائم للشعب الأوكراني".

وتابع المتحدث: "رحب الرئيسان بجهود الرئيس ترامب لوقف أعمال القتل في أوكرانيا وإنهاء حرب العدوان الروسية، وناقشا كيفية مواصلة العمل الوثيق مع الرئيس ترامب والرئيس زيلينسكي خلال الأيام المقبلة".

ولم يتضح بعد ما تم الاتفاق عليه إذا كان قد تم الاتفاق على شيء، لكن زيلينسكي أعلن أن الاجتماع كان بناء. وأضاف في خطابه المسائي للأوكرانيين "جرى الاستماع إلى جميع حججنا".

تحديد طريق السلام لأوكرانيا

وأضاف "يجب أن نحدد طريق السلام لأوكرانيا معا وفقط مع أوكرانيا، هذا مبدأ أساسي".

ورفض زيلينسكي في وقت سابق أي تنازل عن أراض موضحا أن "الأوكرانيين لن يعطوا أرضهم للمحتل".

وقال ماكرون أيضا: إن أوكرانيا يجب أن تلعب دورا في أي مفاوضات.

وأوضح قائلا في منشور على إكس بعد ما قال إنها مكالمات مع زيلينسكي والمستشار الألماني فريدريش ميرتس وستارمر: "لا يمكن تقرير مستقبل أوكرانيا دون الأوكرانيين، الذين يقاتلون من أجل حريتهم وأمنهم منذ أكثر من 3 سنوات حتى الآن".

وواصل ماكرون: "سيكون الأوروبيون أيضا جزءا من الحل بالضرورة، لأن أمنهم على المحك".

