ترامب يتعهد بإخلاء واشنطن من المشردين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الأحد، أنه يعتزم نقل المشردين بعيدا عن واشنطن، عقب أيام من طرحه فكرة وضع العاصمة تحت سلطة الحكومة الفيدرالية بعدما ادعى خطأ ارتفاع معدل الجريمة فيها.

وقال ترامب، في منشور على منصته الاجتماعية "تروث سوشيال": "سأجعل عاصمتنا أكثر أمانا وجمالا مما كانت عليه في أي وقت مضى".

وأضاف الرئيس الأمريكي "يجب على المشردين الرحيل فورا. سنوفر لكم أماكن للإقامة، ولكن بعيدا من العاصمة"، مضيفا أن المجرمين في المدينة سيسجنون بسرعة.

وتابع أن "كل هذا سيحدث بسرعة كبيرة".

وأعلن ترامب عن مؤتمر صحفي اليوم الاثنين من المتوقع أن يكشف فيه خططه لواشنطن التي تديرها سلطة منتخبة محليا في مقاطعة كولومبيا تحت إشراف الكونجرس.

ولطالما أبدى ترامب استياءه من وضع المدينة وإدارتها، وهدّد بوضعها تحت سلطة الحكومة الفدرالية، ومنح البيت الأبيض الكلمة الفصل في كيفية إدارتها.

وتحتل واشنطن المرتبة الـ15 ضمن قائمة أكبر المدن الأميركية من ناحية عدد المشردين، وفق إحصاءات للحكومة من العام الماضي.

وفي حين يقضي آلاف الأشخاص لياليهم في الملاجئ أو في الشوارع، فإن عددهم انخفض عن مستويات ما قبل تفشي وباء كوفيد.

