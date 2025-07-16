الأربعاء 16 يوليو 2025
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صحة ومرأة

وصفة الزيوت الطبيعية لزيادة طول الشعر سريعا

زيادة طول الشعر
زيادة طول الشعر

زيادة طول الشعر من الأمور التى تهتم بها الفتيات كثيرا للحصول على شعر طويل ما يزيد من جمالهن وجاذبيتهن.

ولزيادة طول الشعر يجب التغذية السليمة والتركيز على الخضروات الورقية وبعض المكملات الغذائية المهمة، مع تطبيق الوصفات الطبيعية التى تغذى الشعر.

 

وصفة الزيوت الطبيعية لزيادة طول الشعر 

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، وصفة الزيوت الطبيعية لزيادة طول الشعر.

المكونات:-

2 ملعقة كبيرة من زيت الخروع

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

ملعقة كبيرة من عصير البصل

3 قطرات من زيت النعناع (اختياري)

طريقة التحضير:-

  • سخني المزيج قليلا على حمام مائي دافئ لا يغلى.
  • دلكي فروة الرأس بالخليط لمدة 5-10 دقائق بحركات دائرية لتنشيط الدورة الدموية.
  • وزعي الباقي على كامل الشعر حتى الأطراف.
  • غطي شعرك بمنشفة دافئة أو قبعة الاستحمام واتركيه لمدة ساعتين أو طوال الليل لنتيجة أفضل.
  • اغسلي شعرك بالشامبو والماء الفاتر جيدا.
  • تستخدم الوصفة مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيا ولمدة شهرين للحصول على نتائج ملحوظة.
  • يفضل اختبار عصير البصل على جزء صغير من الجلد أولًا لتجنب الحساسية.
  • في حالة وجود أي التهاب أو تهيّج في فروة الرأس، توقفي عن استخدام الوصفة.
وصفة الزيوت الطبيعية لزيادة طول الشعر 
وصفة الزيوت الطبيعية لزيادة طول الشعر 

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات يشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

 

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اصنعي بنفسك سيروم بالزيوت الطبيعية لجمال شعرك

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سيروم طبيعي يمنع تساقط شعرك أثناء فترات الدايت

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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الشعر الطويل زيادة طول الشعر طول الشعر وصفة الزيوت الطبيعية لزيادة طول الشعر العناية بالشعر دعاء محمد خبيرة التجميل

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