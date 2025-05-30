الجمعة 30 مايو 2025
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صحة ومرأة

أسرع طريقة لزيادة طول الشعر فى فترة قصيرة

طول الشعر
طول الشعر

زيادة طول الشعر من الأمور التى تسعى لها الفتيات دائما للحصول على شعر طويل ما يزيد من جمالهن وجاذبيتهن.

وزيادة طول الشعر يدفعنا إلى التغذية السليمة القائمة على الخضروات والفاكهة الطازجة مع تطبيق الوصفات الطبيعية التى تغذى الشعر بعمق.

 

وصفة طبيعية لزيادة طول الشعر 

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، وصفة ماء الأرز لزيادة طول الشعر.

المكونات:-

كوب ماء الأرز المخمر

ملعقتان زيت الخردل

ملعقة بودرة الحلبة

5 قطرات زيت الروز ماري 

ملعقة جل الصبار الطبيعي

طريقة التحضير:

  • قومي بنقع نصف كوب من الأرز في كوب ماء لمدة 24 ساعة حتى يتخمر.
  • صفي ماء الأرز وأضيفي إليه، ملعقتين من زيت الخردل، وملعقة صغيرة من بودرة الحلبة، وملعقة من جل الصبار، و5 قطرات من زيت الروزماري العطرى.
  • امزجي المكونات جيدا حتى تحصلي على خليط متجانس.
  • ضعي الخليط على فروة الرأس ودلكيه بلطف لمدة 10 دقائق.
  • غطي شعرك بمنشفة دافئة واتركي المزيج لمدة ساعة.
  • اغسلي شعرك بالشامبو الطبيعي.
  • يفضل استخدام هذه الوصفة مرة إلى مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.
  • هذه الوصفة تعمل على تقوية بصيلات الشعر ومنع تساقطه.
  • تحفيز الدورة الدموية في فروة الرأس.
  • تنعيم الشعر وزيادة لمعانه بشكل طبيعي.
  • ينصح دائما باختبار الخليط على جزء صغير من الجلد أولا للتأكد من عدم وجود حساسية لأي من المكونات.
وصفة طبيعية لزيادة طول الشعر 
وصفة طبيعية لزيادة طول الشعر 

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات يشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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