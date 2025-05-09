الجمعة 09 مايو 2025
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صحة ومرأة

بثلاث مكونات فقط احصلى على شعر طويل وناعم كالحرير

شعر طويل
شعر طويل

الشعر الطويل علامة من علامات الجمال التى تميز الفتيات عن بعضهن، فكلما زاد طول الشعر كلم ذاد جمال صاحبته وجاذبيتها.

وتهتم فتيات كثيرا بزيادة طول الشعر، وذلك ليس بالتغذية السليمة فقط، بل بالترطيب اليومي وتطبيق الوصفات الطبيعية التى تحفز نمو الشعر.

 

بثلاث مكونات فقط احصلى على شعر طويل 

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية بثلاث مكونات فقط لشعر طويل وناعم كالحرير.

المكونات:-

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند (يعزز النمو ويرطب الشعر)

2 ملعقة كبيرة من جل الصبار الطبيعي (يغذي فروة الرأس ويحفز نمو الشعر)

1 ملعقة كبيرة من العسل (يرطب الشعر ويمنع التقصف)

الطريقة:

  • اخلطي جميع المكونات جيدا في وعاء حتى تحصلي على خليط متجانس.
  • ضعي الخليط على فروة الرأس ودلكي بلطف لمدة 5 دقائق.
  • وزعي باقي الخليط على طول الشعر حتى الأطراف.
  • غطي الشعر بغطاء بلاستيكي أو منشفة دافئة.
  • اتركيه لمدة ساعة كاملة (أو طوال الليل إذا رغبتِ).
  • اغسلي شعرك بالشامبو والبلسم كالمعتاد.
  • يستخدم مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.
  • تجنبي استخدام الحرارة العالية على الشعر.
  • تناولي أطعمة غنية بالبروتين والفيتامينات (خاصة فيتامين B، E، والحديد).
  • اشربى كمية كافية من الماء يساعد على تحسين صحة الشعر.
شعر طويل وناعم كالحرير 
شعر طويل وناعم كالحرير 

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة مثل الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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وصفة طبيعية لفرد شعرك يوم شم النسيم

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وصفة طبيعية لترطيب ولمعان شعرك فى دقائق معدودة

 

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