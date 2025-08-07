رغم تبقي عام في عقده، سر رحيل لاعب برشلونة مجانا إلى النصر السعودي

شهدت الساعات الماضية مفاجأة برحيل أحد لاعبي برشلونة الإسباني، مجانا إلى الدوري السعودي، رغم أن عقده ممتد للموسم القادم، كما قدم أداء مميزا في الموسم الماضي وكان لاعبا أساسيا ليساهم في حصول النادي على الثلاثية المحلية.

وتوصل النصر السعودي لاتفاق للتعاقد مع مدافع برشلونة المخضرم إينيجو مارتينيز الذي سيرحل عن صفوف البلوجرانا مجانًا.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن إينيجو مارتينيز غاب عن تدريبات برشلونة المسائية بعد حضوره في التدريبات الصباحية بإذن من النادي، حيث جاء رحيله لتوفير مساحة كبيرة في الرواتب واللعب المالي النظيف، حيث سيوفر حوالي 12 مليون يورو.

ويعود سبب رحيل مارتينيز المجاني رغم تبقي عام في عقده إلى اتفاق شفهي سابق بين برشلونة واللاعب، بعد أن تلقى عرضًا مغريًا من الدوري السعودي الموسم الماضي، حيث سبق وأن اتفق مع إدارة النادي أنه إذا وصله عرض جديد في صيف 2025 وأراد الرحيل، فإنه سيمنح كامل الحرية وسيحصل اللاعب على ضعف راتبه مع برشلونة.

ويدرك إينيجو مارتينيز أنه لم يعد قادرًا على خوض 50 مباراة في الموسم على أعلى مستوى، ويرى برشلونة أن اللاعب كان دائمًا صادقًا ومحترمًا في تعاملاته ولهذا قرر تسهيل رحيله بدون مقابل.

فيما كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن تفاصيل انتقال المدافع الإسباني إينيجو مارتينيز من برشلونة إلى النصر السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

النصر يقترب من حسم صفقة مدافع برشلونة مجانا

وكان الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، قد أعلن في وقت سابق اقتراب النصر السعودي من حسم الصفقة، قبل أن يؤكد مساء اليوم الخميس، أن مارتينيز سيفسخ عقده مع برشلونة بشكل فوري، لينتقل إلى النصر كلاعب حر.

وسينضم مارتينيز إلى صفوف النصر بموجب عقد يمتد لموسم واحد، مع خيار التمديد لموسم إضافي، بحسب ما أفاد به رومانو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس".

وكان مارتينيز (31 عامًا) قد تألق مع برشلونة خلال الموسم الماضي، حيث شارك في 46 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 3 أهداف، وقدم 6 تمريرات حاسمة.

