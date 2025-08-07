حارس مرمى برشلونة علي رادار نادٍ إيطالي

كشفت تقارير صحفية عن وجود عرض لرحيل حارس مرمى نادي برشلونة إينياكي بينيا، علمًا بأن إدارة النادي كانت تسعى لفسخ التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن الفريق الذي دخل بقوة على خط التعاقد مع الحارس بينيا هو نادي كومو الإيطالي، بقيادة المدرب الإسباني سيسك فابريجاس، والذي سيتواجد نهاية هذا الأسبوع في مدينة برشلونة لمواجهة الفريق الكتالوني في كأس خوان جامبر.

النادي الإيطالي يسعى جديًا لحسم صفقة حارس جديد قبل انطلاق الموسم، ويبدو أن أنظاره استقرت على بينيا بعد صرف النظر عن الألماني كيفن تراب، حارس آينتراخت فرانكفورت.

وعقد ممثلو إيناكي بينيا اجتماعًا مع المدير الرياضي للبارسا، ديكو، يوم الأربعاء لإبلاغه بتفاصيل العروض المقدمة للحارس، مؤكدين ضيق الوقت، حيث لم يتبق سوى نحو 20 يومًا على إغلاق سوق الانتقالات، ويجب اتخاذ القرار سريعًا.

وأشارت التقارير إلى أن المشكلة الرئيسية تكمن في أن فريق برشلونة لا يملك حاليًا أي حارس آخر مسجل في الفريق الأول غير بينيا، وهو ما يعطل أي خطوة نحو رحيله.

إدارة النادي الكتالوني تشترط أن يتم أولًا تسجيل حارس آخر، سواء البولندي تشيزني أو الإسباني خوان جارسيا، في ظل الإصابة الطويلة لمارك تير شتيجن، قبل أن تعطي الضوء الأخضر للمغادرة، ومن المتوقع أن يتضح هذا الأمر بنهاية الأسبوع المقبل.

من جانبه، يرحب إيناكي بينيا بخوض تجربة جديدة في كومو، لا سيما وأن النادي الصاعد حديثًا، أظهر جدية كبيرة في مشروعه الرياضي.

يذكر أن الحارس الإسباني يحظى أيضًا باهتمام من سيلتا فيجو وجالطة سراي، لكن العروض مشروطة بتنازلات كبيرة من برشلونة، مثل منحه بطاقة الحرية أو تحمل جزء من راتبه، وهي شروط لا تُفضلها الإدارة الكتالونية، التي ترى في عرض كومو خيارًا أكثر جدوى.

وينتظر أن يكون لقاء السبت في برشلونة فرصة لبدء مفاوضات حاسمة، قد تفضي إلى إنهاء ملف إيناكي بينيا بشكل رسمي، ووضع حد لمشواره في "كامب نو" بعد سنوات من الانتظار كبديل في ظل تواجد الألماني تير شتيجن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.