الأحد 10 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بمشاركة مرموش، مانشستر سيتي يتغلب على باليرمو بثلاثية

مانشستر سيتي، فيتو
مانشستر سيتي، فيتو

فاز فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه عمر مرموش نجم منتخب مصر، على باليرمو الإيطالي بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت على ملعب "رينزو باربيرا" في إيطاليا وديا.

وأحرز هدف مانشستر سيتي هالاند في الدقيقة 21.

وأحرز هدفي مانشستر سيتي الثاني والثالث تياني ريندرز في الدقيقتين 59 و82.

 

تشكيل مانشستر سيتي 

 

وكان مانشستر سيتي تغلب على بريستون نورث إند بنتيجة 1-0 في مباراة ودية مغلقة الأبواب أُقيمت السبت الماضي في أكاديمية السيتي لكرة القدم.

ويقص مانشستر سيتي شريط مشواره فى النسخة الجديدة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة وولفرهامبتون يوم 16 أغسطس.

 

 

وخاض عمر مرموش 25 مباراة مع مانشستر سيتي بمختلف البطولات الإنجليزية والأوروبية والدولية خلالها 8 أهداف وصنع 3 أهداف أخرى، ليصل عدد مساهماته التهديفية إلى 11 هدفًا.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فريق مانشستر سيتي عمر مرموش مانشستر سيتي مانشستر سيتي الإنجليزي مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز مسابقة الدوري الانجليزي

الأكثر قراءة

لميس الحديدي تكشف تفاصيل جديدة عن الحالة الصحية لأنغام

مترو الأنفاق: توقف حركة القطارات بمحطة شبرا الخيمة بسبب الحريق (فيديو)

إصابة 3 أشخاص في حريق مفاجئ بعدد من المحلات والباكيات بشبرا الخيمة

اندلاع حريق هائل بمحال وباكيات شرق السكك الحديدية بشبرا الخيمة (فيديو وصور)

ارتفاع مصابي حريق محلات شبرا الخيمة إلى 4 أشخاص (فيديو)

القبض علي البلوجر "الملكة حسناء" بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

الأهلي يتعثر أمام مودرن سبورت 2/2 في مُسهتل مشواره بالدوري الممتاز (صور)

عماد متعب: الأهلي كان سيئا وليس في أفضل حالاته

خدمات

المزيد

الكليات المتاحة وفق مؤشرات التنسيق لـ دبلوم صنايع 3 سنوات 2025

5 التزامات على المرخص له بممارسة أنشطة المخلفات وفقا للقانون

طن اليوريا المخصوص يرتفع 1090 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر الألومنيوم اليوم في السوق المحلية

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم النمر في المنام وعلاقته بالقدرة على مواجهة الصعوبات

شاب يسأل: لست قادرا على الزواج فكيف أعف نفسي؟ يسري جبر يجيب (فيديو)

علامات وأشراط الساعة في القرآن الكريم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads