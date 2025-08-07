الخميس 07 أغسطس 2025
النصر السعودي يرفض عرضا من بيلباو لضم مدافعه

رفض نادي النصر السعودي، العرض المقدم من نادي أتلتيك بيلباو، لضم المدافع الدولي الإسباني إيمريك لابورت، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية 2025.

واستعاد النصر السعودي جهود لابورت بعدما التحق بالمعسكر التحضيري للموسم الجديد في مدينة فارو البرتغالية، رغم خروجه من حسابات المدرب البرتغالي جورجي جيسوس.

بيلباو يتحرك مجددا للتعاقد مع لابورت 

وبحسب ما أكده الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، فإن عرض بيلباو تم تقديمه منذ عدة أيام، لكنه قوبل بالرفض من إدارة النصر.

وأوضح رومانو، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن لابورت اتفق بالفعل على الشروط الشخصية مع بيلباو، وأبلغ الأطراف المعنية برغبته في العودة للنادي الباسكي، إلا أن الصفقة ما تزال معلقة بقرار إدارة "العالمي"، التي لم تتلقَ حتى الآن أي عرض جديد من النادي الإسباني.

وأشار إلى أن المفاوضات تبقى في حالة جمود، بانتظار تحرك رسمي جديد من بيلباو أو إعادة تقييم من النصر بشأن مستقبل لابورت.

