وزير الري يتفقد مجرى مياه فرع رشيد ـ 5 محافظات ويتابع أعمال إزالة ورد النيل

أجرى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اليوم الأحد الموافق جولة مرور نيلية على الطبيعة لتفقد حالة نهر النيل بفرع رشيد وجسوره بنطاق محافظات القليوبية والجيزة والغربية والبحيرة والمنوفية وكفر الشيخ، وذلك للاطمئنان على حالة المجرى ومتابعة أعمال إزالة الحشائش وورد النيل.

والتقى خلال الزيارة اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، الذى أعرب عن ترحيبه بزيارة السيد الوزير، وتفقد الدكتور سويلم واللواء الجندى فرع رشيد بنطاق مدينة كفر الزيات للإطمئنان على حالة المجرى.

وتبع ذلك لقاء الوزير والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، التي أعربت عن ترحيبها بزيارة السيد الوزير.

ثم توجه الدكتور سويلم لمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ لاستكمال المرور على فرع رشيد على الطبيعة، حيث كان فى استقباله اللواء علاء عبد المعطى محافظ كفر الشيخ، وتفقد الدكتور سويلم واللواء عبد المعطى فرع رشيد بنطاق منطقة الصافية للإطمئنان على حالة المجرى.

وقد تم خلال الزيارة مقارنة حالة المجرى على الطبيعة بالنتائج الأولية الصادرة عن التطبيق الذى تم إنشاؤه على منصة Google Earth Engine لمعالجة صور الأقمار الصناعية وكشف مواقع الحشائش المائية وورد النيل، وذلك بهدف معايرة التطبيق والتأكد من دقة النتائج الصادرة عنه.

وقد أكد الدكتور سويلم على إستمرار جهود الوزارة فى حماية جسور نهر النيل والحفاظ عليها، ووأد أى محاولات للتعدي فى مهدها وقبل تفاقمها، ومكافحة الحشائش المائية وورد النيل والحد من انتشارها خلال الفترة الحالية، والتى تشهد ارتفاع كبير فى درجات الحرارة والتي تعد أحد أهم عوامل ازدياد كثافة الحشائش النيلية وورد النيل، مشيرًا لمحدودية انتشار الحشائش وورد النيل فى ضوء مجهودات الوزارة المتواصلة فى إزالتها.

وقد اكد الدكتور سويلم على مواصلة الجهود المبذولة من أجهزة قطاع حماية وتطوير نهر النيل للحد من انتشار الحشائش المائية بأنواعها المختلفة وورد النيل بصفة خاصة، موجهًا بأهمية إنشاء منظومة متكاملة من الصاولات ونطاقات الحماية لمنع انتشار ورد النيل بين المصارف والترع والرياحات ومجري النهر وبما يسهل إجراءات محاصرة ورد النيل والحد من انتشاره.

كما أشار لمجهودات الوزارة للاستفادة من نبات ورد النيل من خلال التجارب الرائدة التى قام بها مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري التابع للوزارة فى تدريب السيدات الريفيات على الاستفادة من ورد النيل فى تصنيع منتجات يدوية متميزة.

وخلال الجولة أعرب اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية عن تقديره العميق لجهود وزارة الموارد المائية والري في أعمال المتابعة المستمرة لمجرى نهر النيل فرع رشيد، مشيرًا إلى أن نهر النيل يمثل شريان حياة لكافة المصريين حيث يوفر المياه للأنشطة الزراعية والصناعية ومياه الشرب وغيرها من الإستخدامات، وأكد أن المحافظة تولي ملف حماية وتنمية الموارد المائية أولوية قصوى، وتعمل على توفير كل أوجه الدعم اللازم لمشروعات الري، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية في تعزيز الأمن المائي وتحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على أن الحفاظ على نهر النيل مسؤولية وطنية تستوجب تضافر الجهود والعمل الميداني المتواصل.

ومن جانبه أعرب اللواء علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ عن سعادته بلقاء الدكتور هاني سويلم، مثمنًا جهود سيادته فى متابعة كافة المشروعات المائية بنطاق محافظة كفر الشيخ، مشيدًا بدورها الفاعل في تعزيز الأمن المائي ودعم التنمية الزراعية بالمحافظة، ومشددا على أهمية استمرار العمل بروح الفريق لدعم المشروعات القومية وخطط التنمية، بما يحقق استدامة الموارد ويرفع جودة حياة المواطنين.

وأكد اللواء عبد المعطي أن حماية نهر النيل والحفاظ على كل قطرة مياه يمثل أولوية وطنية تضعها القيادة السياسية في صدارة اهتمامها، باعتبارها رسالة أمانة للأجيال القادمة، وأن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا لحماية فرع رشيد من مختلف التعديات عبر التعاون الوثيق مع وزارة الرى وكافة الجهات المعنية، مع استمرار المحافظة فى التعاون مع وزارة الموارد المائية والري فى تطوير منظومة الري ورفع كفاءة البنية التحتية للمجاري المائية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، ودعم المبادرات التي تسهم في استدامة التنمية وحسن استغلال الموارد الطبيعية.

