الضرائب تعلن استمرار العمل بجميع المراكز الضريبية يوم السبت المقبل

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه في ضوء قرب انتهاء المهلة المحددة لتقديم الطلبات الإلكترونية الخاصة بالحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، والمقرر لها يوم الثلاثاء الموافق 13 أغسطس 2025، فإن المصلحة قررت استمرار العمل يوم السبت الموافق 9 أغسطس 2025 بجميع المراكز الضريبية على مستوى الجمهورية، لتقديم الدعم الفني الكامل للممولين والمكلفين، وتيسير تقديم الطلبات الإلكترونية، والرد على الاستفسارات والتساؤلات المتعلقة بالحزمة.

استمرار العمل بجميع المراكز الضريبية يوم السبت المقبل

وأوضحت أن العمل سيكون مستمرًا يوم السبت بكل من: مركز كبار الممولين ( أول) ، ومركز كبار الممولين (ثان)، مركز متوسطي الممولين، ومركز كبار المهن الحرة، ومركز كبار ومتوسطي وجه بحري، ومركز كبار وجه قبلي.

وشددت رئيس المصلحة، على أهمية سرعة تقدم الممولين والمكلفين بالطلبات المطلوبة قبل انتهاء المهلة المحددة، للاستفادة من المزايا الفريدة التي توفرها الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، والتي تشمل إمكانية تسوية المنازعات، وتقديم الإقرارات الأصلية أو المعدلة عن سنوات (2020 حتى 2023 لضريبة الدخل، و2020 حتى 2024 لضريبة القيمة المضافة) دون غرامات، ومعالجة بعض الأوضاع السابقة على ضوء أحكام القانون رقم 5 لسنة 2025.

ودعت رشا عبد العال، جميع الممولين والمكلفين إلى استغلال هذه الفرصة الاستثنائية، لتقديم طلباتهم الإلكترونية قبل انتهاء المهلة، مؤكدة أن فرق العمل بالمصلحة على أتم الاستعداد لتقديم كل سبل الدعم والتيسير خلال الأيام المتبقية.

للاستفسار ولمزيد من المعلومات، يمكنكم التواصل عبر الخط الساخن 16395

