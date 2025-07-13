وسط ترقب تشريعي، البيتكوين تتجاوز القمة التاريخية وتقترب من 119 ألف دولار

ارتفعت عملة البيتكوين المشفرة، اليوم الأحد، بنسبة 1.08% إلى 118,886.00 دولار، بعد تراجع طفيف السبت، وسط تراقب أسبوع تشريعي لدعم سوق الكريبتو في الكونجرس الأمريكي.

ووصلت رائدة العملات المشفرة بيتكوين إلى قمة تاريخية، يوم الجمعة الماضي، وتجاوزت 118 ألف دولار، وسط ترقب أسبوع العملات المشفرة في الكونجرس، بحسب شبكة CNBC عربية.

القيمة السوقية للبيتكوين

كذلك بلغت القيمة السوقية للبيتكوين يوم الجمعة إلى 2.33 تريليون دولار بحجم تداولات وصل خلال 24 ساعة إلى 110.3 مليار دولار.

صعدت عملة بتكوين يوم الجمعة لأعلى مستوى على الإطلاق بدفعة من الطلب من مؤسسات استثمارية ومن السياسات الداعمة للعملات المشفرة التي تتبعها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأثار هذا الإنجاز الجديد سوق التوقعات مع سلسلة من الرهانات الجديدة. على منصة التوقعات المنظمة في الولايات المتحدة Kalshi، عقد بقيمة 1.3 مليون دولار يتراهن على متى ستتجاوز البيتكوين حاجز الـ150.000 دولار.

حاليًا، يرى مراهنو Kalshi فقط فرصة بنسبة 1% للوصول البيتكوين إلى ذلك النطاق قبل حلول أغسطس.

أسبوع العملات المشفرة

على المستوى التشريعي، أعلن ديفيد ساكس، مستشار البيت الأبيض المعني بالعملات المشفرة، أن الأسبوع الذي يبدأ من 14 يوليو سيكون أسبوع العملات المشفرة في مجلس النواب الأمريكي، وسط جدولة سلسلة من المشروعات القانونية التي قد تعيد تشكيل قواعد اللعبة في سوق الأصول الرقمية.

وأعلن الجمهوريون عن "أسبوع عملة مشفرة" بدأته لجنة المالية، ويشمل ثلاثة مشاريع: كلاريتي، وجيناس، إضافة إلى مشروع لحظر العملة الرقمية الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي Anti CBDC Act.

بحسب تصريحات ساكس، فإن قانون جينياس GENIUS الخاص بالـعملات المستقرة stablecoins على وشك التوقيع من قِبَل الرئيس ترامب، إذ أقره مجلس الشيوخ بأغلبية 68-30 قبل نحو أسبوعين.

أما قانون كلاريتي CLARITY المتعلق بهيكلة السوق والتنظيم فيتم تحضيره حاليًا للعرض على مجلس الشيوخ.

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