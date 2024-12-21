أرخص خواتم الألماس في الصاغة، تبدأ من 8 آلاف جنيه

الألماس، يعرف الألماس بقسوته وصلابته الفائقة، بل يعتبر من أقسى المواد الموجودة على سطح الأرض، ولذلك فإن كلمة Diamond مشتقة من الكلمة اليونانية القديمة "أداماس" وتعني الصلابة والقسوة.

وخلال السطور التالية تستعرض “فيتو ” أرخص خواتم الألماس فى الصاغة، والتي تبدأ أسعارها من 9 آلاف جنيه، حيث زاد البحث عبر “جوجل ” عن أرخص خواتم الألماس فى الصاغة.

صناعة الألماس

المستهلك يعرف جيدا كيف يشتري الذهب، وكذلك أوزانه وأسعاره ومصنعيته، لكنه لا يعرف الكثير حول صناعة الألماس، وكذلك سعره ونوعه وأنواع القطعيات التي تؤثر على سعره.

أحجار الألماس

خاتم ذهب دائرة عيار 18 قيراط مزين بالألماس

جاء سعر خاتم ذهب دائرة عيار 18 قيراط مزين بالألماس بسعر 9068 جنيها.

مشغولات من الالماس

أسورة ذهب دائرة عيار 18 قيراط مزين بالألماس

جاء سعر أسورة ذهب دائرة عيار 18 قيراط مزين بالألماس بسعر 9523 جنيها.

اسورة الماس

خاتم ذهب ستيتمنت عيار 18 قيراط مزين بالألماس

وجاء سعر خاتم ذهب دائرة عيار 18 قيراط مزين بالألماس بسعر 8.515 جنيها.

مشغولات من الالماس - فيتو

خاتم ذهب دائرة عيار 18 قيراط مزين بالألماس

وجاء سعر خاتم ذهب دائرة عيار 18 قيراط مزين بالألماس بسعر 11.668 جنيها.

الألماس - فيتو

الألماس معدن الأثرياء يتألق في فعاليات معرض نبيو للمجوهرات

واستحوذ الألماس على النصيب الأكبر من اهتمام الزائرين خلال فعاليات معرض نبيو للذهب والمجوهرات الأسبوع الماضي، فمن المعروف عن الألماس سعره الباهظ، ورغم ذلك كان هناك إقبال كبير من الزائرين للمعرض على الألماس، فهو أقسى مادة طبيعية معروفة، حيث تبلغ صلابته 10 على مقياس موس، كما أن تألقه وبريقه جعلوه أساسيا في تطبيقات الأحجار الكريمة.

كيف يقاس الالماس؟

الألماس لا يقاس بالجرام مثل الذهب، وإنما يقاس بالقيراط، وكل جرام يقابله في الوزن 5 قيراط، وسعر قيراط الألماس له عوامل تتحكم فيه مثل اللون والقطعية والحجم وكذلك الوزن ودرجة النقاوة واللمعان.

كما أن عدد الأحجار في كل قيراط أيضا من العوامل التي نحكم بها على الألماس، فهناك مائة حجر وزنهم قيراط واحد، وهناك حجر واحد يزن قيراطا، وكلما كان الحجر أكبر ارتفع السعر، مع مراعاة العوامل الأخرى مثل القطعية واللون والشوائب به.

مشغولات من الألماس - فيتو

مشغولات من الألماس - فيتو

مشغولات من الألماس - فيتو

معرض نبيو للذهب والالماس 2024

جدير بالذكر واصل معرض نبيو للذهب 2024، ختام فعالياته والذي شهد مشاركة 31 عارضًا و49 علامة تجارية مصرية، بالإضافة إلى جناحين مخصصين لكل من تركيا وإيطاليا للمرة الأولى، خلال الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر 2024، بمركز مصر للمعارض الدولية.

كما تميز معرض نبيو للذهب والألماس هذا العام بعرض مجموعة مميزة من المشغولات الذهبية والأفكار المبتكرة ذات الطابع المصري الأصيل الذي يحمل عبق التاريخ الإسلامي والفرعوني، بالإَضافة إلى مجموعة متميزة من الأحجار الكريمة والألماس، وكذلك المشغولات الفضية التي برزت بشكل كبير بالمعرض هذا العام وشهد المعرض إقبالا كبيرا خلال اليومين الماضيين من الزائرين سواء تجار أو شركات تعمل في صناعة وتجارة الذهب، وبعض الجمهور المصري والعربي، وعدد من مصممي الذهب والمجوهرات حول العالم.

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