السبت 21 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أرخص خواتم الألماس في الصاغة، تبدأ من 8 آلاف جنيه

الالماس - فيتو
الالماس - فيتو

الألماس، يعرف الألماس بقسوته وصلابته الفائقة، بل يعتبر من أقسى المواد الموجودة على سطح الأرض، ولذلك فإن كلمة Diamond مشتقة من الكلمة اليونانية القديمة "أداماس" وتعني الصلابة والقسوة.

وخلال السطور التالية تستعرض “فيتو ” أرخص خواتم الألماس فى الصاغة، والتي تبدأ أسعارها من 9 آلاف جنيه، حيث زاد البحث عبر “جوجل ” عن أرخص خواتم الألماس فى الصاغة.

صناعة الألماس 

 المستهلك يعرف جيدا كيف يشتري الذهب، وكذلك أوزانه وأسعاره ومصنعيته، لكنه لا يعرف الكثير حول صناعة الألماس، وكذلك سعره ونوعه وأنواع القطعيات التي تؤثر على سعره.

شاهد الفيديو التالى: ثروة ووقود للحروب , ملوك الألماس فى العالم

احجار الالماس 
أحجار الألماس 

خاتم ذهب دائرة عيار 18 قيراط مزين بالألماس 

جاء سعر خاتم ذهب دائرة عيار 18 قيراط مزين بالألماس بسعر 9068 جنيها. 

 

مشغولات من الالماس
مشغولات من الالماس

ختام معرض "نبيو للذهب ".. الأحجار الكريمة تجذب الزوار.. الألماس معدن الأثرياء يتألق.. خبير معادن نفيسة: الاستثمار في الفضة أكثر ربحية من الذهب

الألماس، معدن الأثرياء يتألق في ختام فعاليات معرض نبيو للمجوهرات (صور)

 

أسورة ذهب دائرة عيار 18 قيراط مزين بالألماس 

جاء سعر أسورة ذهب دائرة عيار 18 قيراط مزين بالألماس بسعر 9523 جنيها. 

اسورة الماس 
اسورة الماس 

 

أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم السبت، عيار 21 وصل لهذا السعر

ثروة ووقود للحروب.. ملوك الألماس فى العالم (فيديوجراف)

 

خاتم ذهب ستيتمنت عيار 18 قيراط مزين بالألماس 

وجاء سعر خاتم ذهب دائرة عيار 18 قيراط مزين بالألماس بسعر 8.515 جنيها. 

 

مشغولات من الالماس - فيتو 
مشغولات من الالماس - فيتو 

 

ماذا يحدث بحركة مؤشر الذهب عالميا؟، الأونصة وصلت لهذا السعر

الألماس الروسي يدخل المرحلة الثالثة للحظر الغربي

 

خاتم ذهب دائرة عيار 18 قيراط مزين بالألماس 

وجاء سعر خاتم ذهب دائرة عيار 18 قيراط مزين بالألماس بسعر 11.668 جنيها. 

 

 الالماس - فيتو 
 الألماس - فيتو 

 

الألماس معدن الأثرياء يتألق في فعاليات معرض نبيو للمجوهرات

 واستحوذ الألماس على النصيب الأكبر من اهتمام الزائرين خلال فعاليات معرض نبيو للذهب والمجوهرات الأسبوع الماضي، فمن المعروف عن الألماس سعره الباهظ، ورغم ذلك كان هناك إقبال كبير من الزائرين للمعرض على الألماس، فهو أقسى مادة طبيعية معروفة، حيث تبلغ صلابته 10 على مقياس موس، كما أن تألقه وبريقه جعلوه أساسيا في تطبيقات الأحجار الكريمة.

 

كيف يقاس الالماس؟

الألماس لا يقاس بالجرام مثل الذهب، وإنما يقاس بالقيراط، وكل جرام يقابله في الوزن 5 قيراط، وسعر قيراط الألماس له عوامل تتحكم فيه مثل اللون والقطعية والحجم وكذلك الوزن ودرجة النقاوة واللمعان.

كما أن عدد الأحجار في كل قيراط أيضا من العوامل التي نحكم بها على الألماس، فهناك مائة حجر وزنهم قيراط واحد، وهناك حجر واحد يزن قيراطا، وكلما كان الحجر أكبر ارتفع السعر، مع مراعاة العوامل الأخرى مثل القطعية واللون والشوائب به.

مشغولات من الالماس - فيتو 
مشغولات من الألماس - فيتو 

 

مشغولات من الالماس - فيتو 
مشغولات من الألماس - فيتو 

 

مشغولات من الالماس - فيتو 
مشغولات من الألماس - فيتو 

معرض نبيو للذهب والالماس  2024

 جدير بالذكر واصل معرض نبيو للذهب 2024،  ختام فعالياته  والذي شهد مشاركة 31 عارضًا و49 علامة تجارية مصرية، بالإضافة إلى جناحين مخصصين لكل من تركيا وإيطاليا للمرة الأولى، خلال الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر 2024، بمركز مصر للمعارض الدولية.

كما تميز معرض نبيو للذهب والألماس هذا العام بعرض مجموعة مميزة من المشغولات الذهبية والأفكار المبتكرة ذات الطابع المصري الأصيل الذي يحمل عبق التاريخ الإسلامي والفرعوني، بالإَضافة إلى مجموعة متميزة من الأحجار الكريمة والألماس، وكذلك المشغولات الفضية التي برزت بشكل كبير بالمعرض هذا العام وشهد المعرض إقبالا كبيرا خلال اليومين الماضيين من الزائرين سواء تجار أو شركات تعمل في صناعة وتجارة الذهب، وبعض الجمهور المصري والعربي، وعدد من مصممي الذهب والمجوهرات حول العالم. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الألماس Diamond أداماس صناعة الألماس فيتو أرخص خواتم الألماس فى الصاغة أرخص خواتم الألماس خواتم الألماس جوجل خاتم ذهب دائرة عيار 18 قيراط مزين بالألماس أسورة ذهب دائرة عيار 18 قيراط مزين بالألماس خاتم ذهب ستيت خاتم ذهب ستيتمنت عيار 18 قيراط مزين بالألماس اسعار خواتم الماس ديسمبر 2024 بكام خاتم الماس 2024 خاتم الماس اقل من 10 الاف جنيه

مواد متعلقة

سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم السبت 21 ديسمبر 2024

ماذا يحدث بحركة مؤشر الذهب عالميا؟، الأونصة وصلت لهذا السعر

قفزة جديدة فى سعر الجنيه الذهب اليوم السبت

ارتفاع جديد فى أسعار الذهب اليوم وهذا العيار يقترب من 4300 جنيه

سعر الدولار في البنوك المصرية بعد الارتفاعات الأخيرة

200 جنيه ارتفاعا في سعر الجنيه الذهب مساء اليوم الجمعة

سعر الدولار في البنوك المصرية بختام تعاملات الأسبوع (آخر تحديث)

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب مساء اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024
ads

الأكثر قراءة

بعد سقوط بشار، أسماء الأسد ترفع قضية خلع في روسيا

خبير باليونسيف يكشف تعريفا كارثيا في بحث أمريكي بشأن سد النهضة

آخر تطورات ملف تجديد عقد زيزو مع الزمالك

سعر السكر بالسوق المحلية اليوم السبت 21 ديسمبر 2024

ملحد مضطرب نفسيًا ويؤيد إسرائيل، المقربون من منفذ عملية الدهس بألمانيا يكشفون أسرارا صادمة

دار الإفتاء توضح حكم الصيام والصدقة شكرا لله تعالى

الداخلية الألمانية بعد هجوم سوق عيد الميلاد: المشتبه به كان معاديا للإسلام

أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم السبت، عيار 21 وصل لهذا السعر

منوعات

المزيد

فنلندا تجدد رفضها فتح الحدود مع روسيا لهذا السبب

تحذير لمرتدي العدسات اللاصقة أثناء النوم

هدية فضائية للأرض في عيد الميلاد

ضحاياه من النساء والفتيات، انتشار فيروس غامض يسبب الرقص اللاإرادي (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت 21 ديسمبر 2024

سعر السكر بالسوق المحلية اليوم السبت 21 ديسمبر 2024

تعرف على سعر طن النحاس في بورصة المعادن اليوم

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم السبت 21/12/2024

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات البطولات الأفريقية الكبرى في 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي عن دعاء نبي الله نوح على الكافرين

تفسير حلم الخطوبة في المنام وعلاقته بتحقيق بعض الأمنيات

دار الإفتاء توضح حكم الصيام والصدقة شكرا لله تعالى

المزيد
الجريدة الرسمية