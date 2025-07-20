بعد تقدير قيمة الدولار بـ35 جنيه، خبير: حل المشكلات الاقتصادية بيد المصريين فقط

السعر العادل للجنيه مقابل الدولار، علق الخبير الاقتصادي هاني توفيق على تقرير بنك "جولدمان ساكس"، الذي أكد أن القيمة الحقيقية للدولار 35 جنيه فقط، في الوقت الذي يبلغ فيه سعر الدولار نحو 49 جنيه، أي إن الجنيه المصري مقوم بأقل من سعره بنسبة 30%.

القيمة الحقيقية للدولار ٣٥ جنيه

كما أشار هاني توفيق إلى ما ذكره صندوق النقد أن الدين الخارجي في عام 2030 سيرتفع إلى 202 مليار دولار، ليؤكد الخبير الاقتصادي أن بنك "جولدن ساكس" و"صندوق النقد" مجرد مؤسسات استعمارية، وأن الحل للمشكلة الاقتصادي بيد المصريين فقط.

وقال هاني توفيق: "جولدمان ساكس: القيمة الحقيقية للدولار ٣٥ جنيه. صندوق النقد: الدين الخارجى فى ٢٠٣٠ يرتفع إلى ٢٠٢ مليار دولار!"

وعلق هاني توفيق على تقارير بنك جولدن ساكس وصندوق النقد، فقال: "أكرر: هذه كلها مؤسسات استعمارية، وحل المشكلة الاقتصادية فى يد المصريين فقط".

الجنيه المصري لا يزال مقوما بأقل من قيمته العادلة



جدير بالذكر أن تقرير بنك "جولدمان ساكس" أكد أن الجنيه المصري لا يزال مقوما بأقل من قيمته العادلة بنحو 30%، الأمر الذي ما يمنحه فرصة تحقيق ارتفاع أكبر في قيمته خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل استمرار تدفقات المحافظ الاستثمارية وتحسن المؤشرات النقدية، بحسب تقرير حديث للمؤسسة الدولية.

كما أوضح تقرير "جولدمان ساكس" أن استقرار الجنيه، منذ خفض قيمته في مارس 2024، واختفاء الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، يعكس تزايد ثقة الأسواق في سياسة سعر الصرف، رغم التحديات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

قيمة الدولار 35 جنيه فقط، فيتو



وأشار التقرير إلى أن التوقعات المستقرة ساعدت على ما وصفته بـ "تفادي التقلبات الحادة"، مؤكدًا أن السعر الرسمي للجنيه كان يتحرك ضمن نطاق ضيق منذ بداية 2024، وحتى الآن.

تحول صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي لفائض

كما أوضح تقرير "جولدمان ساكس" أنه حدث تعزيز الاحتياطيات الأجنبية، وتحول صافي الأصول الأجنبية، في القطاع المصرفي، إلى فائض بلغ مقداره 4.8 مليار دولار في مايو 2025، في الوقت الذي كان يسجل عجزًا بلغ نحو 17.6 مليار دولار في بداية 2023، ليؤكد التقرير أن ذلك يمثل دعمًا قويًا للجنيه المصري.

وذكر تقرير بنك "جولدمان ساكس" أن نماذج التقييم الخاصة تشير إلى أن الجنيه المصري يُعد ثاني أكثر العملات تقويمًا بأقل من قيمتها، ضمن الأسواق الحدودية، حيث توقع التقرير أن يبقى تقييم الجنيه كذلك بفارق نحو 25%؛ خلال الـ 12 شهرًا المقبلة، وذلك إذا حافظ سعر الصرف على مستوياته الحالية.

35 جنيهًا للدولار السعر العادل للجنيه، فيتو

وأعاد بنك "جولدمان ساكس" التأكيد على توصيته الاستثمارية، وذلك بالدخول في مركز بيع للدولار مقابل الجنيه المصري، ليستهدف عائدًا بنسبة تصل نحو 5%، مع تحديد حد أقصى للخسارة عند نسبة 2.5%.

وجاءت توصيات "جولدمان ساكس" في إطار ما وصف بـ "النظرة الإيجابية المتزايدة للأسواق" تجاه الاقتصاد المصري.

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