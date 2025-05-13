بلومبرج: ترامب سيعلن عن صفقة تمنح السعودية وصولا أكبر إلى أشباه الموصلات المتقدمة

أفادت وكالة بلومبرج بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعلن عن صفقة تمنح السعودية وصولا أكبر إلى أشباه الموصلات المتقدمة.

قدرة السعودية على شراء الرقائق من شركات مثل إنفيديا وأدفانسد

وذكرت الوكالة أن اتفاقية أشباه الموصلات بين أمريكا والسعودية، ستعزز قدرة المملكة على شراء الرقائق من شركات مثل "إنفيديا وأدفانسد".

ووصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إلى الرياض، في أول زيارة رسمية خارجية له بعد توليه منصبه في 20 يناير الماضي، وفي مستهل جولة خليجية تشمل السعودية وقطر والإمارات.

وحطت طائرة ترامب، بمطار الملك خالد الدولي في الرياض، وكان في استقباله في المطار ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.

استراحة قصيرة وتناول القهوة السعودية

وتوجه ولي العهد السعودي وترامب إلى صالة التشريفات بمطار الملك خالد الدولي في استراحة قصيرة، تبادلا خلالها الأحاديث الودية، وتناولا القهوة السعودية، بحسب وكالة الأنباء السعودية «واس».

تحديات إقليمية متسارعة

وقالت قناة «العربية»، إن ترامب وصل إلى السعودية في زيارة إلى المنطقة وصفها بالتاريخية في أول جولة خارجية له منذ انتخابه، فيما تحمل الجولة دلالات سياسية، واقتصادية واسعة، بالنظر إلى توقيتها في خضم تحديات إقليمية متسارعة، بجانب مكانة الرياض كشريك استراتيجي لواشنطن في ملفات الأمن والطاقة ومكافحة الإرهاب.

ويرافق ترامب في هذه الزيارة، وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيجسيث، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، للمشاركة في الاجتماعات المقررة في الرياض، في حين من المتوقع أن ينضم وزير التجارة هوارد لوتنيك، إلى الوفد.

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