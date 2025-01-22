توقعات بارتفاع الجنيه المصري في 2025.. الإنتاج وزيادة النمو أبرز الأسباب.. وخبير اقتصادي يكشف 7 نقاط رئيسية للوصول إلى القيمة المستهدفة أمام الدولار

جاءت توقعات مجموعة جولدمان ساكس، حول الاقتصاد والجنيه المصري خلال 2025 لتعكس مستقبل النمو الاقتصادي في مصر الفترة المقبلة، في ظل الأزمات والتوترات الجيوسياسية المتتالية التي تعاني منها دول العالم منذ 2020، وانعكست على مصر سواء في أسعار السلع أو معدلات التضخم، ناهيك عن تراجع السياحة وانخفاض إيرادات قناة السويس بالإضافة إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما جعل الحكومة المصرية تعمل على قدم وساق لمحاولة تلافي هذه الأزمات والخروج منها.

ارتفاع الجنيه المصري في 2025

وأشارت توقعات جولدمان ساكس، إلى ارتفاع الجنيه المصري في أوائل 2025، بعدما وصل إلى 51 جنيها مقابل الدولار الواحد، مما جعل هناك العديد من التساؤلات حول أسباب التفاؤل من ارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار، وما هي الخطط التي تعمل عليها الحكومة للسيطرة على نزيف العملة، وعودتها للصعود مرة أخرى.

الجنيه والدولار، فيتو

7 نقاط رئيسية لارتفاع الجنيه أمام الدولار

كشف الدكتور محمد فؤاد الخبير الاقتصادي، عن أبرز النقاط الرئيسية التي جعلت مجموعة جولدمان ساكس تتوقع ارتفاع قيمة الجنيه مقابل العملات في العام الجاري، والتي تعمل عليها الحكومة لمحاولة تحسين المناخ الاقتصادي والاستثماري لدعم قيمة العملة وزيادة معدلات النمو.

تخفيض العبء الضريبي والاحتكاكات التجارية

وأوضح فؤاد، أن من أبرز النقاط التي تدعم ارتفاع قيمة الجنيه، تتمثل في تحسين السياسات، وهذا نتيجة استهداف الفريق الاقتصادي للتصدير وتخفيض العبء الضريبي وتخفيف الاحتكاكات التجارية، مشيرا إلى أن هذه النقطة تأتي في إطار المقترحات المالية ومساعي الاستثمار في تحسين إجراءات الإفراج وتشجيع التصدير.

تحسين "المود العام" للسوق

وأضاف، أن النقطة الثانية، تتمثل في "المود العام" للسوق، وهذا من خلال تحسن بيئة السياسات والاستقرار الكلي، في الوقت الذي تظهر فيه حالة من التشاؤم في المجتمع المصري فيما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية، وهذا بسبب تعرض السوق المصري لحالة من الجحيم خلال السنوات الثلاثة الأخيرة.

أسعار الفائدة والتضخم، فيتو

سعر الصرف والتضخم والفائدة

وتابع: أما ثالت النقاط فهي سعر الصرف، والتضخم والفائدة، حيث من المتوقع أن يكون هناك حالة من الاستقرار في سعر الصرف، ولكن هناك مخاطرة مرتبطة بتدفقات الأموال الساخنة، متوقعا أن يكون هناك تخفيض لسعر الفائدة فوق الـ ١٠٪ خلال العام الجاري، بالإضافة إلى تراجع التضخم.

الإصلاح الهيكلي والبصمة الحكومية في الاقتصاد

وأشار إلى أن النقطة الرابعة تشير إلى الإصلاح الهيكلي، حيث يأتي تقييم جولدمان ساكس بأن الإصلاح الهيكلي ضعيف، لا سيما فيما يتعلق بالحد من البصمة الحكومية في الاقتصاد وتكافؤ الفرص بين شركات الدولة والقطاع الخاص.

صندوق النقد الدولي، فيتو

برنامج صندوق النقد الدولي

واستكمل: أما النقطة الخامسة، وهي برنامج صندوق النقد الدولي، والذي يسير على المسار الصحيح، بالرغم من تركيز الصندوق على التوحيد المالي والسياسة النقدية المتشددة، ويرى امكانية تعارض ذلك مع النمو.

تحسين اختلال توازن الطاقة

وأمام سادس نقطة، تشير إلى الطاقة، وهذا من خلال تحسين اختلال توازن الطاقة تدريجيا، لكنه سيشكل نوع من الرياح المعاكسة على المدى المتوسط، مشيرا إلى أن كلفة إصلاح هذا الاختلال على الحصيلة الدولارية، تأثيره قد يكلف الدولة من ١٥ إلى ١٨ مليار دولار.

الإصدارات المالية في 2025

وبالنسبة للنقطة السابعة، أكد الدكتور محمد فؤاد، أنها تتمثل في الاصدارات المالية، حيث يتوقع المزيد من الإصدارات في الأشهر المقبلة كما تستهدف الحكومة 3 إلى 4 مليارات دولار من التمويل الخارجي قبل نهاية يونيو، ومن الممكن أن تصل إلى ٦- ٨ مليارات دولار بنهاية العام.

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