موعد الاجتماع القادم للبنك المركزى 2025 لحسم مصيرالفائدة

يبحث الملايين عن موعد اجتماع البنك المركزي المقبل لمناقشة اسعار الفائدة.

وبحسب جدول اجتماعات لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي، فإنه سيكون الاجتماع القادم في 28 أغسطس الجاري.

ويترأس لجنة السياسة النقدية والمسئولة عن تقرير أسعار الفائدة محافظ البنك المركزي المصرفي حسن عبدالله.

وتجمع اللجنة مرات عديدة علي مدار العام لتحديد أسعار الفائدة وربنا يكون هناك اجتماعات استثنائية كلما اقتضت الضرورة إلي ذلك الأمر.

وفي سياق متصل قرر البنك المركزي المصري في اخر اجتماع له يوليو الماضي من خلال لجنة السياسات النقدية تثبيت أسعار الفائدة والإبقاء عليها كما هي دون أي تغيير.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا آنذاك الخميس الموافـــق 10 يوليو الماضي تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب. كما قررت تثبيت سعر الائتمان والخصم ليصبح كما هو 24.50%.

ومن جانب آخر قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، إن برنامج بكالوريوس العلوم المصرفية يهدف إلى تعزيز المهارات المصرفية العالمية للخريجين من خلال دراستهم لبرامج متطورة تلبي متطلبات السوق الحديثة.

وأكد خلال مؤتمر صحفي منعقد الآن لإطلاق برنامج بكالوريوس العلوم المصرفية، بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبنك المركزي المصري، أن البرنامج يهدف إلى إتاحة فرص توظيف للخريجين في القطاع المصرفي، وهو يقدم شهادة متخصصة، مشيرا إلى أن الفرق بينه وبين خريجي البرامج الأخرى، هو أن التدريس لن يعتمد على النظام الأكاديمي فقط.

تفاصيل برنامج بكالوريوس العلوم المصرفية

ولفت عبد الله إلى أن التدريس لن يكون أكاديميا فقط، وسيكون هناك جانب تدريبي مع عاملين في المهنة، مؤكدا أن التدريب سيكون إجباريا للطلاب مع أكاديميين أو عاملين في البنوك.

وأوضح أن الخريج سيحصل على شهادة دولية سيتم تمويلها بـ ٥٠% وإذا نجح سيحصل على قرض بضمان الشهادة.

وأشار عبد الله إلى أن هذا سيوفر على القطاع المصرفي تدريب الطلاب، لأن الطالب سيتخرج مباشرة على سوق العمل.

وأكد محافظ البنك المركزي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن دعمه لفكرة البرنامج، لافتا إلى أن اليوم يتم إطلاق النسخة الأولى من البرنامج في ٥ جامعات، متمنيا أن يتم تعميمه في كافة الجامعات.

وقال:"لدينا حلم في القطاع المصرفي أن يكون لدينا مركز إقليمي في مصر، وأن تكون لنا موارد بشرية تستطيع التعامل مع متغيرات السوق، كما أننا نعمل على رفع مستوى البرامج بالمعهد المصرفي".

