الحرب الإسرائيلية الإيرانية تشعل سوق الذهب، وجولدمان ساكس يكشف مفاجآت فى التوقعات

أسعار الذهب، كشف بنك جولدمان ساكس عن توقعاته بشأن عمليات الشراء القوية من جانب البنوك المركزية، والتى أكد أنها سترفع سعر الذهب إلى 3700 دولار للأونصة بحلول نهاية عام 2025، و4000 دولار بحلول منتصف عام 2026.

بينما يتوقع بنك أوف أمريكا ارتفاع سعر الذهب إلى 4000 دولار للأونصة خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.

انخفاض عقود شراء الذهب الآجلة

وأشار التقرير الى أن التزامات المتداولين المفصل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 10 يونيو، أظهر انخفاضا في عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بهدف المضاربة بمقدار 987 عقدا مقارنة مع التقرير الماضي، كما انخفضت عقود البيع بمقدار 563 عقدا.

كما يعكس التقرير الذي يغطي الفترة السابقة تقلص حركة خروج الاستثمار من صناديق الذهب وهو ما قد يعد استعدادا لعودة الطلب إلى الارتفاع على الذهب كاستثمار، خاصة في ظل عدم الاستقرار الحالي في الأسواق المالية بسبب التوترات الجيوسياسية واستمرار الحرب بين إسرائيل وإيران.

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آخر تطورات أسعار الذهب فى مصر

استقرت أسعار الذهب بالسوق المحلية خلال حركة تعاملات اليوم الأحد 15 يونيو 2025، وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل الصاغة.

حركة الأونصة العالمية وتأثيرها على الأسعار محليا

أدى تزايد التوترات في الشرق الأوسط، والهجوم الإسرائيلي على إيران إلى زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن إلى الزيادة، بالإضافة إلى تراجع الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته منذ نحو شهرين، مما جعل الذهب أرخص للمشترين بالعملات الأخرى.

كما جاءت بيانات التضخم الأمريكي أخف من المتوقع، ما يزيد التوقعات بأن الفيدرالي قد يرشّح خفضًا بمعدل الفائدة بنحو 50 نقطة أساس قبل نهاية العام.

أسعار الذهب اليوم

وتنشر بوابة فيتو سعر الذهب وفقا لآخر تحديث له في الأسواق المحلية والصاغة اليوم.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5600 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4900 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 4200 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب حوالي 39200 جنيه.

حركة البيع والشراء على الذهب

وشهدت أسعار الذهب خلال حركة التعاملات الفترة السابقة حالة من التضارب والاختلاف في الأسعار بين ما يتم تداوله على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي وما تعلنه الجهات الرسمية أو المتاجر المعتمدة.

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4 عوامل رئيسية تتحكم بسعر الذهب فى مصر

السعر العالمي للمعدن الأصفر: ارتفاعه أو انخفاضه يرتبط بالدولار الأمريكي الذي يتأثر هو الآخر بمعدلات الفائدة الأمريكية والسياسات المالية العالمية.

سعر صرف الجنيه مقابل الدولار: أي تحرك في سعر الصرف ينعكس مباشرة على تكلفة استيراد الذهب.

العرض والطلب المحلي: مع اقتراب مواسم الزفاف والأعياد، يزداد الطلب، مما يرفع الأسعار.

القرارات الاقتصادية: مثل خفض الفائدة أو فرض ضرائب على المدخرات.

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