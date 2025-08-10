جولدمان ساكس: قطاع الطاقة الشمسية يشهد نموا متسارعا رغم تراجع الدعم الحكومي عالميا

بنك جولدمان ساكس، توقع بنك جولدمان ساكس Goldman Sachs الأمريكي نموًا متسارعًا في قطاع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، رغم تراجع معدلات دعم بعض الاقتصادات حول العالم لهذه المشروعات.

مؤسسة الخدمات المالية والاستثمارية الأمريكية

وتنبأت مؤسسة الخدمات المالية والاستثمارية الأمريكية في تحليل حديث نشرته على موقعها الالكتروني، بارتفاع حجم تركيبات الطاقة الشمسية عالميًا إلى 914 جيجاوات في عام 2030 بمعدل زيادة قدره 57% مقارنة بمستوياتها بنهاية العام الماضي 2024.

أبحاث السلع العالمية في جولدمان ساكس

في المقابل، قال دان سترويفن، المدير المشارك لقطاع أبحاث السلع العالمية في جولدمان ساكس إن ارتفاع عدد محطات الطاقة الشمسية هو الأسرع في تاريخ معدلات توليد الكهرباء، وذلك بالمقارنة مع مصادر الطاقة الأخرى.

يأتي ذلك فيما بلغت معدلات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية نحو 2129 تيراواط/ساعة في 11 عامًا منذ بدء الاعتماد عليها، وفقًا للمؤسسة المالية الأمريكية، حيث استحوذت على نحو 8٪ من حجم الكهرباء العالمية خلال الفترة من يوليو 2024 حتى يوليو 2025.

وبالرغم من تراجع الدعم الحكومي في كل من الولايات المتحدة والصين لمشروعات محطات الطاقة الشمسية، لا تزال هذه الصناعة تمتلك إمكانات كبيرة لتلبية جزء كبير من الطلب العالمي على الكهرباء على المدى البعيد.

تحديات فنية وسياسية

يشير التحليل حسب بنك جولدمان ساكس إلى أن صناعة الطاقة الشمسية تعاني من تحديات فنية وسياسية، كما ان هذه التحديات تتمثل في عدم التوازن بين معدلات العرض والطلب عليها، حيث يمكن أن يؤدي فائض إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة الشمسية في بعض الأحيان إلى تغذية الشبكات بكميات زائدة من الكهرباء، مما يتسبب في انخفاض أسعار الطاقة إلى مستويات سلبية، كما هو الحال في ولايات مثل كاليفورنيا الأمريكية، ودول مثل أستراليا.

وأضاف التحليل أنه في بعض الأحيان عندما تشكل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح نسبة كبيرة من مصادر توليد الكهرباء في الشبكات، فإن هذا التحدي قد يؤدي لأعطال وانقطاعات، كما حدث في دولتي إسبانيا والبرتغال في أبريل الماضي.

بالإضافة إلى هذين التحديين الفنيين، تواجه الصناعة ضغوطًا من السياسات الحكومية المتغيرة؛ فقد أوقفت الصين السماح بربط المشاريع الصناعية والتجارية الجديدة واسعة النطاق بشبكة الكهرباء، كما لم تعد تضمن للمشاريع الجديدة في قطاع الطاقة المتجددة أسعار شراء ثابتة أو كميات مضمونة من الكهرباء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.