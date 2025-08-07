ارتفاع سعر بيتكوين 1% مع استعداد ترامب لإدراج العملات المشفرة ضمن خطط التقاعد

قفزت سوق العملات المشفرة، اليوم الخميس، وسط تفاؤل واسع بإمكانية إدراج «بيتكوين» وأصول رقمية أخرى ضمن خطط التقاعد الأمريكية من نوع 401(k).

ويستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتوقيع أمر تنفيذي يسمح لصناديق التقاعد من فئة 401(k) بالاستثمار في الأصول البديلة، بما في ذلك الأسهم الخاصة، والعقارات، والعملات الرقمية، بحسب شبكة CNBC عربية.

وسجّل سعر «بيتكوين» ارتفاعا بنسبة 1% ليعود إلى مستوى 116000 دولار لأول مرة منذ 31 يوليو تموز، بينما قفز سعر «إيثر» بأكثر من 4%، ليبلغ أعلى مستوياته في أسبوع.

الأسهم المرتبطة بسوق العملات المشفرة

كما تلقت الأسهم المرتبطة بسوق العملات المشفرة دفعة قوية في تعاملات ما قبل الافتتاح، إذ صعد سهم كوين بيس بنسبة 2%، وارتفع سهم سيركل بأكثر من 3%، كما زادت أسهم بيتماين إميرجن بنسبة 4%، بينما قفز سهم شاربلينك جيمينج بنسبة 7%.

إدراج «بتكوين» ضمن حسابات التقاعد الأمريكي

لطالما اعتبرت الخطوة نحو إدراج «بيتكوين» بشكل واسع ضمن حسابات التقاعد الأمريكية بمثابة حلمٍ مبجل لاعتماد العملات المشفرة على نطاق واسع. إذ من شأن هذه الخطوة، نظريا، أن تكرس «بيتكوين» كعنصر أساسي في البنية التحتية المالية للولايات المتحدة، وتوسع نطاق الوصول إليها، وتشجع على الاستثمار طويل الأجل في هذا الأصل. ويقدر حجم سوق التقاعد الأمريكي حاليًا بنحو 43 تريليون دولار.

وقد خطت شركة فيديليتي خطوة أولى نحو إنشاء خيارات تسمح بإدراج «بيتكوين» ضمن خطط 401(k)، إلا أن ذلك لا يزال مرهونا بقرار الشركات وأرباب العمل لاعتماد هذا الخيار، وهو ما لم يشهد إقبالا واسعا حتى الآن.

ويعد الأمر التنفيذي المرتقب، الأحدث ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترامب لجعل الولايات المتحدة عاصمة العملات المشفرة في العالم، ففي يوليو الماضي، وقع ترامب تشريعا خاصا بالعملات المستقرة يعرف باسم قانون «GENIUS»، ليصبح أول قانون رسمي خاص بالعملات المشفرة في أمريكا.

