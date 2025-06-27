استخدمى زيت بذور العنب لعلاج تقصف الشعر

تقصف الشعر من أكثر مشاكل الشعر شيوعا، ويحدث غالبا نتيجة التعرض للحرارة المفرطة، واستخدام المواد الكيميائية، أو نقص التغذية.

ولأن العناية بالشعر تبدأ من التغذية والعلاج الطبيعي، تحرص الفتيات على تناول الغذاء الصحي الغنى بالخضراوات والفاكهة الطازجة مع تطبيق الوصفات الطبيعية المختلفة.

زيت بذور العنب لعلاج تقصف الشعر

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، وصفة زيت بذور العنب لعلاج تقصف الشعر.

المكونات:-

2 ملعقة كبيرة زيت بذور العنب

ملعقة كبيرة زيت الأرجان

2 ملعقة كبيرة جل الصبار الطبيعي

صفار بيضة واحدة

ملعقة صغيرة عسل نحل

طريقة التحضير:

في وعاء صغير، اخلطي زيت بذور العنب مع زيت الأرجان جيدا.

أضيفي جل الصبار وصفار البيضة إلى الخليط، ثم قلبي حتى يتجانس.

أضيفي العسل واستمري في الخلط حتى تحصلي على قوام كريمي ناعم.

ضعي الخليط على الشعر، مع التركيز على الأطراف المتقصفة.

غطي الشعر بقبعة بلاستيكية واتركي الوصفة لمدة 45 دقيقة.

اغسلي الشعر بماء فاتر وشامبو خفيف خال من الكبريتات.

هذه الوصفة غنية بمضادات الأكسدة وتقوي الشعر وتمنع تكسره، وترطب الشعر بعمق وتعالج التلف الناتج عن الحرارة والصبغات، وتغذية الشعر وتحميه من الجفاف.

مع الاستمرار في استخدام هذه الوصفة مرة إلى مرتين أسبوعيا، ستلاحظين تحسن واضح في ملمس الشعر، واختفاء التقصف تدريجيا، وزيادة في لمعان وحيوية الشعر.

زيت بذور العنب لعلاج تقصف الشعر

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات يشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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