الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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صحة ومرأة

الأفوكادو لتغذية الشعر وترطيبه فى الصيف

تغذية الشعر، فيتو
تغذية الشعر، فيتو

الشعر الصحي واللامع هو حلم كل امرأة، لكن التعرض المستمر للعوامل البيئية مثل أشعة الشمس والحرارة العالية وأدوات التصفيف الكيميائية يمكن أن يؤدي إلى جفاف الشعر وفقدانه للترطيب.

وللحفاظ على جمال الشعر وصحته، يمكن الاعتماد على وصفات طبيعية تحتوي على مكونات مغذية ومرطبة تساعد في إصلاح الشعر الجاف والمتقصف.

 

وصفة الأفوكادو لتغذية الشعر وترطيبه 

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، وصفة الأفوكادو لتغذية الشعر وترطيبه فى الصيف.

المكونات:

2 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند

1 ملعقة كبيرة زيت الزيتون

1 ملعقة كبيرة عسل طبيعي

1 حبة أفوكادو مهروسة

طريقة التحضير:

  • في وعاء نظيف، اخلطي زيت جوز الهند مع زيت الزيتون جيدا.
  • أضيفي العسل واستمري في التحريك حتى يتجانس الخليط.
  • إذا كان شعرك شديد الجفاف والتقصف، أضيفي الأفوكادو المهروس للحصول على ترطيب إضافي.
  • اغسلي شعرك جيدًا وجففيه قليلا بمنشفة ليكون رطب.
  • وزعي الخليط على فروة الرأس وأطراف الشعر مع التدليك لمدة 5 دقائق.
  • غطي شعرك بقبعة بلاستيكية أو منشفة دافئة واتركي الوصفة لمدة 30–45 دقيقة.
  • اشطفي الشعر جيدا بالماء الفاتر والشامبو المناسب.
  • يمكن استخدام هذه الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.
  • يفضل تدليك فروة الرأس بحركات دائرية لتعزيز الدورة الدموية وتحفيز نمو الشعر.
الافوكادو لتغذية الشعر وترطيبه 
الأفوكادو لتغذية الشعر وترطيبه، فيتو 

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهما، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات يشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

ويأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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وصفات طبيعية لاستعادة لمعان شعرك بعد التعرض للشمس والحر

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الشعر تغذية الشعر ترطيب الشعر الافوكادو لتغذية الشعر وترطيبه العناية بالشعر نادية محمد خبيرة التجميل

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