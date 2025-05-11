الأحد 11 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

وصفة طبيعية لعلاج تقصف الشعر وإعادة جماله

تقصف الشعر
تقصف الشعر

تقصف الشعر من المشكلات التى تعانى منها العديد من الفتيات لأسباب عديدة وللاسف التقصف يؤثر على لمعان الشعر وانسيابيته ما يزعج الفتيات كثيرا.

وتبحث الفتيات كثيرا عن افضل طرق علاج تقصف الشعر لإعادة جمال الشعر والحفاظ على كثافته ولمعانه وهذا لا يتحقق بدون الوصفات الطبيعية.

وصفة طبيعية لعلاج تقصف الشعر 

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لعلاج تقصف الشعر وإعادة جماله.

المكونات:-

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند (اختياري).

طريقة التحضير:-

  • يتم خلط المكونات جيدا في وعاء حتى تتجانس.
  • يوضع الخليط على أطراف الشعر المتقصفة، ويمكن توزيعه على كامل الشعر إذا كان جافا.
  • يلف الشعر بمنشفة دافئة أو بغطاء بلاستيكي ويترك لمدة 30 إلى 45 دقيقة.
  • يغسل الشعر جيدا بالشامبو والماء الفاتر.
  • للحصول على أفضل النتائج، ينصح باستخدام هذه الوصفة مرة إلى مرتين أسبوعيا.
  • هذه الوصفة ترطب الشعر وتغذيه وتقلل من الهيشان والتقصف، كما تساعد في ترميم الشعر التالف، وتمنحه نعومة ولمعان.
وصفة طبيعية لعلاج تقصف الشعر 
وصفة طبيعية لعلاج تقصف الشعر 

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة مثل الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

txt

اصنعي كريمات لجمال شعرك، بنفسك في البيت

txt

فوائد البابونج، لراحة أعصابك ومعدتك وجمال شعرك

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تقصف الشعر علاج تقصف الشعر وصفة طبيعية وصفة طبيعية لعلاج تقصف الشعر جمال الشعر العناية بالشعر دعاء محمد خبيرة التجميل

مواد متعلقة

وصفة الجرجير لوقف تساقط الشعر وزيادة طوله وكثافته

طريقة طبيعية لفرد الشعر بمكونات اقتصادية

وصفة طبيعية تقضى على قشرة الشعر بعد انتهاء الشتاء

وصفة طبيعية لصبغ الشعر في المنزل بمكونات بسيطة

الأكثر قراءة

بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الأسباني 2025، شاهد Barcelona and Real Madrid حصريًا

بث مباشر مباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز 2025، شاهد قناة مجانية

بث مباشر، مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الأسباني 2025

مين إللي غش البنزين؟، وزارة البترول تحسم الجدل

البتلو تواصل الانخفاض، أسعار اللحوم اليوم الأحد في الأسواق

برشلونة يفوز على ريال مدريد 4-3 ويقترب من التتويج بالدوري الإسباني (صور)

رابطة الأندية توقف وتغرم مهاجم بيراميدز وثنائي فاركو وسيراميكا

أبرزها إعدام مرسي، قضايا حكم فيها الراحل شعبان الشامي

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

بعد شكاوى البنزين المغشوش، البترول تعلن نتائج تحليل العينات على مستوى الجمهورية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

10 مسائل خاصة بأحوال المرأة في الحج

في حالة النسيان، الإفتاء توضح حكم قص الأظافر أثناء الإحرام

تفسير رؤية الافعى في المنام وعلاقتها بالتعرض للغدر

المزيد
الجريدة الرسمية