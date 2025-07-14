جامعة أسيوط تستعد لاستقبال طلاب الثانوية العامة داخل معملين للتنسيق الإلكتروني (صور)

أكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، على الجاهزية الفنية والتقنية الكاملة لمعملي التنسيق الإلكتروني بالجامعة، وذلك خلال جولته التفقدية التي أجراها صباح اليوم الإثنين الموافق 14 يوليو، لمتابعة انتظام العمل داخل معامل التنسيق الإلكتروني المخصصة لخدمة طلاب الثانوية العامة في مرحلة تسجيل اختبارات القدرات، التي بدأت يوم السبت الموافق 12 يوليو وتستمر حتى الخميس 24 يوليو الجاري.

وأوضح الدكتور المنشاوي أن جامعة أسيوط تستعد مبكرًا كل عام لفترة التنسيق، عبر تجهيز المعامل بالأجهزة الحديثة والكوادر الفنية المؤهلة، بما يضمن تقديم خدمة إلكترونية آمنة ودقيقة وسريعة للطلاب وأولياء الأمور، مؤكدًا أن الجامعة تسخر إمكاناتها التكنولوجية والبشرية لتوفير بيئة تسجيل مريحة وداعمة، انطلاقًا من دورها المجتمعي والتعليمي.

وشملت جولة رئيس جامعة أسيوط تفقد معمل التنسيق الإلكتروني بكلية الآداب بالحرم الجامعي القديم، برفقة الدكتور محمد أبو رحاب، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سامح البنا، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حامد مشهور، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ عز المنصوري، أمين الكلية.

وحرص الدكتور المنشاوي خلال الزيارة على متابعة مدى جاهزية المعمل تقنيًا وفنيًا، من خلال الوقوف على كفاءة تجهيزات الأجهزة وتوافر الإنترنت وسرعته، فضلًا عن كفاءة فريق الدعم الفني المشرف على المعمل، والذي يضم قاعتين تحتويان على 49 جهاز حاسب آلي متصل بالإنترنت، بإشراف فريق مكوّن من 10 متخصصين لتقديم الدعم الفني والإرشاد للطلاب.

جاهزية المعامل لاستقبال الطلاب

كما شملت الجولة تفقد معمل التنسيق الإلكتروني المقام بمركز الحاسب الآلي بالمدينة الجامعية (طلاب)، حيث تابع الدكتور المنشاوي انتظام العمل ومدى الجاهزية لاستقبال الطلاب، ويضم المعمل قاعتين مجهزتين بـ45 جهاز حاسب آلي، بالإضافة إلى غرفة مراقبة بالكاميرات، ويشرف عليه فريق مكوّن من 9 متخصصين ذوي خبرة في نظام التنسيق الإلكتروني.

ورافق رئيس جامعة أسيوط خلال جولته بمعمل التنسيق الإلكتروني بالمدينة الجامعية(طلاب) محمود عنتر، مدير عام المدن الجامعية، وعماد محمد سيد، مدير المدينة الجامعية (طلاب)، وعدد من العاملين والمشرفين بقطاع المدن الجامعية.

وتعمل المعامل يوميًا من الثامنة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، وسط تواجد مستمر لفرق الدعم الفني لتيسير إجراءات التسجيل، وضمان تقديم المساعدة الفورية للطلاب وأولياء الأمور.

وخلال جولته، وجّه رئيس الجامعة بتوفير أجواء تنظيمية مناسبة داخل المعامل، تضمن انسيابية وسهولة تسجيل الرغبات، خاصة خلال فترات الذروة، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات التنظيمية المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتوفير عدد كافٍ من الأجهزة وتعزيز التواجد الفني عند الحاجة.

وأشاد الدكتور أحمد المنشاوي بالجهود التي يبذلها القائمون على تشغيل المعملين، مثمنًا التزامهم وجهودهم في تقديم خدمة متميزة، ومؤكدًا أن مصلحة الطالب ستظل أولوية رئيسية لدى إدارة الجامعة، التي تدعم طلابها منذ خطواتهم الأولى وحتى تخرجهم.

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