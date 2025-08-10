مقطع صادم، سائق ميكروباص كاد يدهس مجموعة أشخاص تجمعوا بزعم النصب عليهم (فيديو)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم، يظهر تجمع عدد من الأهالي حول سيارة "ميكروباص" تقل بعض الأشخاص، زاعمين أن هؤلاء الناس ممن يحتالون للحصول على أموال الناس باسم الهجرة غير الشرعية.

أشخاص يحاصرون سيارة ميكروباص بزعم النصب عليهم

كما ادعى مجموعة الأشخاص الذين كانوا يحاصرون سيارة "ميكروباص" أن هؤلاء الأشخاص الذين يركبون السيارة أخذوا أموالهم بزعم الهجرة واستولوا على أموالهم، ورفضوا إعادة الأموال للأهالي، الذين وصفوا أنفسهم بـ "الضحايا".



ويظهر الفيديو محاولة هروب سائق السيارة "الميكروباص" من عدد من الأشخاص الذين أحاطوا بالسيارة، وكاد سائق السيارة أن يدهس المحيطين بها، في محاولة للهروب منهم حتى أنه أطاح بأحدهم، لكن دون حدوث إصابة أو أضرار جسيمة بسبب سرعة السائق في الابتعاد والهروب من الأهالي.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو بشكل واسع، وطالبوا وزارة الداخلية المصرية بالقبض على من يتهمونهم بالاستيلاء على أموال الأهالي عن طريق "النصب"، بحسب زعمهم، ويريدون القبض على هؤلاء ومعاقبتهم، في حين زعم آخرين أنهم مجرد سائقين وأن المشكلة ليست بشأن الهجرة غير الشرعية.

أهالي يتجمعون حول سيارة ميكروباص، فيتو

برغم انتشار مقطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والبلاغ الذي وجهته بعض الحسابات عبر الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، لكن لم يتسن لنا التأكد من حقيقة تجمع هؤلاء الأشخاص حول السيارة الميكروباص والغرض من ذلك، وسبب محاولة هروب السائق منهم، حتى كاد أن يدهس بعضهم.

مصر تكافح الهجرة غير الشرعية

الجدير بالذكر أن مصر تكافح عملية الهجرة غير الشرعية، حيث نص القانون رقم 22 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016، لمكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين وهم الشباب والأطفال وأسرهم وكذلك ردع ومعاقبة سماسرة وتجار الهجرة من خلال إجراءات وعقوبات مشددة.

كما نصت المادة 6 من نفس القانون على أن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط فى ذلك.

