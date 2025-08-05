مقطع صادم، لحظة سرقة نباشين لأغطية بلاعات الصرف، والنشطاء: ينذر بكارثة

مقطع صادم، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم، لبعض جامعي القمامة في الشوارع "نباشين"، وهم يقومون بسرقة "بلاعة" صرف صحي من وسط الطريق أثناء الليل، الأمر الذي ينذر بكارثة عند عبور الناس للشارع دون أن ينتبهوا لذلك الأمر.

لحظة سرقة بلاعة صرف من الشوارع



ويظهر مقطع الفيديو الصادم قيام بعض "النباشين"، جامعى الأشياء من القمامة في الشوارع، بسرقة بلاعة صرف صحي، ووضعها في جوال جمع القمامة، معتقدًين أنه لا يوجد أحد في الشارع يمكن أن يراهم أو يرصد عملية السرقة، لكن كاميرات الشارع رصدت عملية سرقة بلاعة الصرف.

لحظة سرقة بلاعة صرف من الشارع، فيتو



أثار سرقة بلاعة الصرف الصحي، من أحد شوارع، غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين قاموا بتوجيه رسالة إلى الشرطة المصرية بإلقاء القبض على سارقي بلاعة الصرف الصحي، مؤكدين أن هذا الأمر قد ينذر بكارثة.

علق الناشط مختار الحسانيين على عملية سرقة بلاعة الصرف الصحي، فقال: "سلوك مشين. دا حالا بيسرقوا أبواب المقابر الحديد ويتركوا الموتى بلا ستر. ياريت يكون فيه حل ويكون فيه صبة خفيفة فوق الغطا أو أسفلت خفيف يصعب عملية السرقة السهلة دى أو تكون فيه مسامير... حاجة زي كده تتسبب فى دمار سيارة أو سقوط طفل. كارثة"

سرقة بلاعات الصرف تنذر بكارثة

ووجه الناشط مستر رجب جعفر رسالة لـ وزارة الداخلية فقال: "يجب تغليظ العقوبة لهم ولمن يشتري منهم، وتكليفهم بمهام خدمة عامة بعد السجن والغرامة ودفع قيمة الأغطية المسروقة بأسعار مضاعفة".

انت بتعمل ايه يا نجم النجوم 😳@moiegy pic.twitter.com/BihQ6KLNoI — شاهيناز طاهر (@ChahinazTaher) August 5, 2025

وعلق الناشط إسماعيل علي فقال: "كل يوم ٢ غطاء بلاعة تباع بالوزن الكيلو ب٢٠ جنيه يعنى ٥٠ كيلو فى ٢٠ جنيه ١٠٠٠ جنيه فى اليوم يعنى أقل من ٦ شهور بكون سدد ثمن التروسيكل، الذي يشتريه بالتقسيط للسرقة"

وقال الناشط عاصم فؤاد: "لازم يتحاكمو بتهمة القتل العمد وليس السرقة، إذا طفل كان يمشي ووقع في البلاعة المفتوحة سيموت، وإذا عربية سريعة هتعمل حادث وممكن يموت من يركبها..."

وطالب عدد من النشطاء بمنع جامعى محتويات القمامة "النباشين" من العمل داخل الشوارع، وتغليظ العقوبة عليهم، في حالة السرقة، قائلين: "يسرقون أغطية البلاعات لأجل بعض الجنيهات، ويتسببون في ضياع حياة عشرات من الناس".

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