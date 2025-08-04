فيديو وثق الواقعة، ضبط قائد ميكروباص خالف الاتجاه واعتدى على مواطن بالسلام

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، ظهر خلاله قائد سيارة ميكروباص يسير عكس الاتجاه بأحد شوارع القاهرة ويتعدى بالسب على أحد المواطنين عقب معاتبته.

بالفحص تبين أن الواقعة حدثت بدائرة قسم شرطة السلام أول، وتم تحديد وضبط السيارة المستخدمة "غير مرخصة"، وقائدها (لا يحمل رخصة قيادة - مقيم بدائرة القسم).

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.

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