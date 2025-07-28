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حوادث

إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق بأكتوبر

انقلاب سيارة ميكروباص،
انقلاب سيارة ميكروباص، فيتو

 أصيب 7 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق بـ مدينة 6 أكتوبر، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

حادث مدينة 6 أكتوبر 

 تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا من الأهالى يفيد انقلاب سيارة أعلى الطريق بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مره اخرى.


وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انقلابها مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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