إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص على كورنيش الإسكندرية (صور)

شهد طريق كورنيش الإسكندرية، اليوم الأحد، حادث انقلاب ميكروباص بمنطقة الشاطبي، ما أسفر عن إصابة 8 مواطنين بكسور وجروح بمختلف أنحاء الجسم، من راكبي الميكروباص ودهس المارة.

وكان قسم شرطة باب شرقي تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق كورنيش الإسكندرية اتجاه محطة الرمل، بعد كازينو الشاطبي بحي وسط.



انتقل ضباط القسم والمرور رفقة 6 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وكشفت المعاينة اختلال عجلة القيادة بيد السائق وانقلاب سيارة ميكروباص بالطريق المشار إليه.

وأسفر الحادث عن إصابة 8 مواطنين من راكبي الميكروباص ودهس المارة تم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى الأميري الجامعي، لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة باب شرقي، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.