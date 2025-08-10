الأحد 10 أغسطس 2025
إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص على كورنيش الإسكندرية (صور)

حادث دهس وانقلاب
حادث دهس وانقلاب ميكروباص، فيتو

شهد طريق كورنيش الإسكندرية، اليوم الأحد، حادث انقلاب ميكروباص بمنطقة الشاطبي، ما أسفر عن إصابة 8 مواطنين بكسور وجروح بمختلف أنحاء الجسم، من راكبي الميكروباص ودهس المارة.

وكان قسم شرطة باب شرقي تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق كورنيش الإسكندرية  اتجاه محطة الرمل، بعد كازينو الشاطبي بحي وسط.


انتقل ضباط القسم والمرور رفقة 6 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وكشفت المعاينة اختلال عجلة القيادة بيد السائق وانقلاب سيارة ميكروباص بالطريق المشار إليه.

وأسفر الحادث عن إصابة 8 مواطنين من راكبي الميكروباص ودهس المارة تم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى الأميري الجامعي، لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة باب شرقي، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

