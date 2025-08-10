الأحد 10 أغسطس 2025
السيطرة على حريق في شونة كتان بقرية شبرا ملس بزفتى دون إصابات (صور)

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق في شونة كتان بقرية شبرا ملس بزفتى، فيتو

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية فجر اليوم من السيطرة على حريق نشب في شونة كتان بقرية شبرا ملس التابعة لمركز زفتى، وذلك دون تسجيل أي إصابات.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية قد تلقت إخطارًا يفيد بتصاعد أعمدة دخان كثيف حجبت الرؤية في محيط الشونة ما أثار حالة من القلق بين الأهالي. 

وعلى الفور انتقلت قوات الإطفاء إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية بمحافظة الغربية التي نجحت في محاصرة النيران وإخمادها قبل امتدادها للمناطق المجاورة.

تم تحرير المحضر اللازم حيال تلك الواقعة، وجارى استكمال الإجراءات القانونية.

