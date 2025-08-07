الخميس 07 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تعليم الغربية: مد فترة التقديم للمرحلة الثانية للصف الأول الثانوي حتى 17 أغسطس

التربية والتعليم
التربية والتعليم بالغربية: مد فترة التقديم للمرحلة الثانية

أعلن ناصر حسن وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية عن مد فترة التقديم الإلكتروني للمرحلة الثانية للصف الأول الثانوي (عام وخدمات وفني) لمدة عشرة أيام إضافية تبدأ من اليوم الخميس الموافق 7 أغسطس 2025 وحتى 17 أغسطس 2025، وذلك عبر المنصة الإلكترونية الرسمية للتنسيق.

أخبار مصر: جريمة أسرية بشعة في الغربية بسبب الإيدز، مصرع رئيس مباحث الشهداء، البلوجر "أم خالد" تثير الجدل بعد خبر ضبطها

ميكانيكي يطعن زوجته ويلقي بنفسه محتضنا طفلته من الطابق الخامس في الغربية

وأكد وكيل تعليم الغربية أن الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثانية من الثانوي العام تم تحديده عند 225 درجة، مع إتاحة التقديم أيضًا لفصول خدمات الثانوي العام بنفس الحد الأدنى.

وناشدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية أولياء الأمور والطلاب بسرعة الدخول إلى منصة التنسيق وتسجيل الرغبات قبل غلق باب التقديم النهائي يوم 17 أغسطس، من خلال الرابط التالي:

ويأتي هذا التمديد في إطار الحرص على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب لاستكمال إجراءات التنسيق بسهولة ويسر.

