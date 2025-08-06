رئيس جامعة طنطا يجتمع بوفد من الطبيبات المقيمات لسماع شكواهم

اجتمع اليوم الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا مع وفد من الأطباء المقيمين المتقدمين باستقالاتهم من المستشفيات الجامعية وذلك للاستماع إلى مطالبهم وشكواهم التي دفعتهم للتقدم بالاستقالات.

جاء ذلك بحضور الدكتور حاتم أمين نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور حسن التطاوي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والمستشار خيري عمارة المستشار القانوني للجامعة.

وخلال المناقشات حرص رئيس الجامعة إلى التأكيد على أن جامعة طنطا تحرص على الحفاظ على أبنائها من الخريجين المتميزين مشددا على أنه أصدر تعليماته لعميد كلية الطب للاجتماع بمجلس قسم النساء والتوليد وإعداد تقرير تفصيلي وذلك فور تداول أنباء تقديم الاستقالات على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد الدكتور محمد حسين خلال اجتماعه بالطبيبات أن جامعة طنطا لن تتوانى في اتخاذ أي إجراءات تصحيحية لتوفير بيئة عمل مناسبة تكفل لهم تحقيق التميز مهنيا وأكاديميا مشيرا إلى أن الإجراءات التصحيحية قد دخلت حيز التنفيذ بدءا من اليوم وأنهم سيلمسون ذلك بأنفسهم خلال الفترة المقبلة، مطالبا اياهم بالعدول عن استقالاتهم حرصا على مستقبلهم المهني والأكاديمي.

وأوضح رئيس الجامعة أنه أرسل تعميما إلى عميد كلية الطب بدراسة أوضاع جميع الأطباء المقيمين والعاملين بالمستشفيات الجامعية وتذليل كافة العقبات التي تواجههم.

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