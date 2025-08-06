طبيبة شابة تفجر القضية، تفاصيل أزمة استقالات قسم النساء والتوليد بجامعة طنطا

تصدرت خلال الساعات الأخيرة أزمة استقالات أطباء النساء بكلية الطب جامعة طنطا والكشف عن كواليس العمل غير الآدمية وغير المهنية داخل مستشفى جامعة طنطا.

بداية الكشف عن الأزمة

سبب تصدر الأزمة وسائل التواصل الاجتماعي هي تدوينة كتبتها رنين جبر، الطبيبة الشابة والنائبة السابقة بقسم النساء والتوليد بجامعة طنطا، والتي خرجت عن صمتها لتروي تفاصيل ١١ شهرًا من المعاناة داخل القسم، انتهت باستقالتها، ومعها ٧ من زملائها، من أصل ١٥ نائبا تم تعيينهم في نفس الدفعة.

ونشرت الطبيبة رنين جبر رسالة مؤثرة عبر حسابها الشخصي، على موقع فيس بوك بدأت رنين حديثها: “أنا رنين جبر، النايبة رقم ٨ المستقيلة من دفعتي بقسم النساء والتوليد في جامعة طنطا، استقلنا ٨ من أصل ١٥، ولم يتبقَ سوى ٧ نواب فقط”.

وتابعت: "في يوم جمعونا وقالولنا صراحة: وجودكم غير مرحب به، قدموا استقالاتكم وامشوا، ومبروك، خطتكم نجحت!".

أيام من العمل المرهق.. دون تقدير

وصفت رنين الشهور التي قضتها في القسم بأنها كانت الأثقل في حياتها، مشيرة إلى أن الجهد الذي بذلته لم يقابل بأي تقدير.

وقالت: “عملت بكل طاقتي، أديت من صحتي ونفسيتي عشان المكان، لكن المقابل؟ لا شيء، نبطشيات تصل إلـى ٤٨ و٧٢ ساعة، ومعها مرور قد يمتد إلى ٨٢ ساعة، كنا ننام على الأرض أو على كراسي، نادرا ما نحصل على نوم فعلي”.

انتهاك للخصوصية وقواعد صارمة غير إنسانية

كشفت رنين أن القواعد داخل القسم كانت شديدة القسوة، ممنوع النوم دون إذن، لا يسمح بدخول الحمام أو الخروج إلا بإبلاغ الجميع، لا وقت للراحة حتى في الأيام الرسمية، متابعة دائمة حتى من المنزل، جدول عمل قاس بلا أي إجازات.



"حتى لو كنت مريض، لازم تحضر، لو بتنهار، مالكش حق ترتاح، ممنوع تغيب، ١١ شهر شغل متواصل، قصرت في كل حاجة في حياتي إلا شغلي".

غياب فرص التعليم والماجستير

رغم الوعود بالحصول على فرص تعليمية مميزة، فوجئت الطبيبة الشابة بعدم قدرتها على التقديم لماجستير مثل زملائها في التخصصات الأخرى.

"قالولنا نيابة الجامعة هتتعلموا وتاخدوا ماجستير بسرعة، لكن الواقع؟ لا بنتعلم ولا بناخد فرصة".

بيئة غير آمنة ومهينة

وأشارت إلى أن مكان النوم كان غير آمن، مما عرض إحدى زميلاتها للسرقة أثناء النوم داخل غرفة متهالكة بلا مفتاح أو أمان، مضيفة: "كنا بننام وسط القطط والصراصير، والأمن غائب".

استقالة لاستعادة الكرامة

"في النهاية، قررت أن أستقيل، لأسترد كرامتي وراحتي النفسية، أخيرًا قررت أشتري نفسي، بيتي، صحتي وراحتي، شكرًا على أسوأ ١١ شهرا في حياتي".

فيما تابعت النقابة العامة للأطباء ما تم تداوله من شكاوى واستقالات لعدد من نواب قسم النساء والتوليد بكلية الطب جامعة طنطا.

وقد تواصلت النقابة منذ علمها بالأزمة، مع إدارة كلية الطب بجامعة طنطا للوقوف على تفاصيل ما حدث، ومطالبتها بسرعة التحقيق في هذه الشكاوى، والخروج بنتائج تضمن حفظ كرامة الأطباء، وتوفير بيئة تدريب وتعليم آمنة وعادلة لهم.

إصدار أمر إداري بنقل وحدة قسم النساء والتوليد (أمراض النساء) إلى المستشفى التعليمي الفرنساوي بسعة 50 سرير

ووفقا لآخر تواصل بين مقرر لجنة الإعلام وعضو مجلس النقابة العامة للأطباء د. أحمد مبروك الشيخ، مع عميد كلية الطب جامعة طنطا د. أحمد غنيم، أفاد الأخير بأنه تم إصدار أمر إداري بنقل وحدة قسم النساء والتوليد أمراض النساء إلى المستشفى التعليمي الفرنساوي بسعة 50 سريرا وغرفتي عمليات مستقلين، بالإضافة لوحدة مناظير أمراض النساء.

وأوضح أنه تم الاتفاق على أن تكون نوبتجية 24 ساعة بدلا من 48 ساعة على أن يتم تقسيمها 12 ساعة فقط في اليوم، وذلك في حالة اكتمال عدد الأطباء المقيمين مع مراعاة استمرار العمل بصورة طبيعية لخدمة المرضى، وأيضا عمل نظام تناوب يتيح للطبيب المقيم أخذ قسطا من الراحة، حيث أن طبيعة قسم الأمراض النساء والتوليد تتطلب المتابعة الوثيقة وخصوصا لحالات الولادة والحالات الطارئة؛ حيث أن مستشفيات جامعة طنطا وقسم النساء والتوليد يستقبل حالات شديدة الصعوبة والمعقدة ‏المحولة من المراكز والمستشفيات الأخرى التابعة لوزارة الصحة أو من المحافظات المجاورة.

من جهته، أكدت مقرر لجنة الإعلام بالنقابة العامة للأطباء وعضو مجلس النقابة د. أحمد مبروك الشيخ، أن الأزمة الأخيرة، تٌعيد تسليط الضوء على الحاجة الملحة لتوفير بيئة عمل مناسبة تضمن الحد الأدنى من الظروف الإنسانية والمهنية لشباب الأطباء.

تحسين بيئة العمل لا ينفصل عن جودة التعليم والتدريب الطبي

وشدد على أن تحسين بيئة العمل لا ينفصل عن جودة التعليم والتدريب الطبي، وأن استمرار الضغط غير المبرر على الأطباء المقيمين دون مراعاة لطاقاتهم وظروفهم يمثل تهديدا مباشرا لمسارهم المهني، ويؤثر سلبا على قدرتهم في تقديم رعاية آمنة وفعّالة للمرضى.

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