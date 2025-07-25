اندلاع حريق في مخزن خردة بالغربية وقوات الحماية المدنية تتدخل (فيديو)

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية، من السيطرة على حريق اندلع داخل مخزن خردة بمدينة السنطة في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، دون وقوع أي خسائر بشرية.

كانت غرفة العمليات قد تلقت بلاغًا يفيد باندلاع حريق وتصاعد أدخنة كثيفة من أحد مخازن الخردة الواقعة بجوار مقابر الأقباط داخل مدينة السنطة.

على الفور، تحركت قوة من مركز شرطة السنطة، مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء، وتمكنت من محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى الأماكن المجاورة، وسط انتشار أمني مكثف بمحيط الواقعة.

وبالمعاينة الأولية، تبين أن النيران نشبت داخل مخزن يحتوي على كميات كبيرة من الخردة، وقد تم استدعاء فريق من الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحريق وتحديد أسبابه وتقدير الخسائر.

وأكدت المصادر الأمنية أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات بشرية، فيما تُجرى حاليًا التحريات اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث، مع استبعاد وجود شبهة جنائية حتى الآن.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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