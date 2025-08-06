بالأرقام، الحصر العددي لمرشحي انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في الغربية (فيديو)
أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بمحافظة الغربية الحصر العددي للمرشحين في الانتخابات.
وجاءت النتائج كما يلي:
عدد من لهم حق التصويت: 3,631,916 ناخبًا
عدد المشاركين في التصويت: 548,419 ناخبًا
الأصوات الصحيحة: 544,797 صوتًا
الأصوات الباطلة: 3,622 صوتًا
أبرز نتائج المرشحين (ترتيب تنازلي):
محمد عريبي: 485,635 صوتًا
أحمد الباز: 469,261 صوتًا
سمير عبد الدايم: 433,216 صوتًا
محمد شعيب: 412,529 صوتًا
مجدي البري: 254,828 صوتًا
أحمد الجعبري: 183,288 صوتًا
أحمد القطان: 83,550 صوتًا
محمود زيدان: 78,328 صوتًا
طارق محمدي: 57,441 صوتًا
أحمد خاطر: 53,263 صوتًا
مصطفى الكلبشاوي: 36,553 صوتًا
خالد موسى: 31,330 صوتًا
محمد طنطاوي: 13,055 صوتًا
ياسر منصور: 6,266 صوتًا
شريف الجعار: 4,700 صوتًا
سهام بركات: 5,222 صوتًا
جمال شاهين: 1,567 صوتًا
جاءت هذه النتائج بعد يومين من التصويت وسط إشراف قضائي كامل وتأمين أمني مشدد لضمان نزاهة العملية الانتخابية وسلامة المواطنين.
الخطوة التالية
من المقرر أن تُرسل النتائج إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لإعلانها رسميًا واعتمادها وفقًا للقانون وتحديد ما إذا كانت هناك جولة إعادة أو إعلان الفائزين بشكل نهائي.
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