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بالأرقام، الحصر العددي لمرشحي انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في الغربية (فيديو)

بالأرقام الحصر العددي
بالأرقام الحصر العددي لمرشحي انتخابات مجلس الشيوخ 2025

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بمحافظة الغربية الحصر العددي للمرشحين في الانتخابات.

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وجاءت النتائج كما يلي:


عدد من لهم حق التصويت: 3,631,916 ناخبًا

عدد المشاركين في التصويت: 548,419 ناخبًا

الأصوات الصحيحة: 544,797 صوتًا

الأصوات الباطلة: 3,622 صوتًا

 

 أبرز نتائج المرشحين (ترتيب تنازلي):


محمد عريبي: 485,635 صوتًا

أحمد الباز: 469,261 صوتًا

سمير عبد الدايم: 433,216 صوتًا

محمد شعيب: 412,529 صوتًا

مجدي البري: 254,828 صوتًا

أحمد الجعبري: 183,288 صوتًا

أحمد القطان: 83,550 صوتًا

محمود زيدان: 78,328 صوتًا

طارق محمدي: 57,441 صوتًا

أحمد خاطر: 53,263 صوتًا

مصطفى الكلبشاوي: 36,553 صوتًا

خالد موسى: 31,330 صوتًا

محمد طنطاوي: 13,055 صوتًا

ياسر منصور: 6,266 صوتًا

شريف الجعار: 4,700 صوتًا

سهام بركات: 5,222 صوتًا

جمال شاهين: 1,567 صوتًا

 

جاءت هذه النتائج بعد يومين من التصويت وسط إشراف قضائي كامل وتأمين أمني مشدد لضمان نزاهة العملية الانتخابية وسلامة المواطنين.

 الخطوة التالية

من المقرر أن تُرسل النتائج إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لإعلانها رسميًا واعتمادها وفقًا للقانون وتحديد ما إذا كانت هناك جولة إعادة أو إعلان الفائزين بشكل نهائي.

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