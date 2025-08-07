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ميكانيكي يطعن زوجته ويلقي بنفسه محتضنا طفلته من الطابق الخامس في الغربية

ميكانيكي يطعن زوجته
ميكانيكي يطعن زوجته ويُنهي حياته وحياة طفلته، فيتو

شهدت مدينة زفتى بمحافظة الغربية جريمة بشعة بعدما أقدم شاب في العقد الثالث من العمر يعمل ميكانيكيًّا على طعن زوجته بسلاح أبيض داخل منزلهما ثم ألقى بنفسه وابنته الرضيعة التي لم تتجاوز 8 أشهر من الطابق الخامس ليسقطا جثتين هامدتين في الحال.

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تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بسقوط شاب وطفلته من الطابق الخامس بأحد العقارات السكنية بمنطقة كفر عنان بمدينة زفتى.

على الفور انتقلت قوة من مباحث قسم شرطة زفتى إلى موقع البلاغ وتبين من المعاينة الأولية قيام الزوج بطعن زوجته عدة طعنات باستخدام سلاح أبيض إثر مشادة كلامية بينهما ثم ألقى بنفسه وبرفقته طفلته الرضيعة من شرفة الشقة في مشهد مأساوي أصاب الجيران بحالة من الصدمة.

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