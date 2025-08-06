سماح أنور تكشف كواليس دخولها عالم الفن، بدأت بالصدفة في عمر 15 عامًا

حلت الفنانة سماح أنور ضيفة على برنامج "فضفضت أوى"، الذى يقدمه المخرج معتز التونى، على منصة Watch it الرقمية، أحدث إنتاجاتها الأصلية.

وكشفت الفنانة سماح أنور، خلال لقائها مع المخرج معتز التوني، عن تفاصيل غير متوقعة لبداية مشوارها الفني، مؤكدة أن دخولها التمثيل جاء بالصدفة وهي في عمر الخامسة عشرة.

وأوضحت سماح أنها كانت تسكن مع أسرتها في وسط البلد، وكان أتوبيس المدرسة يوصلها لمسرح محمد فريد في شارع عماد الدين، حيث كانت تجرى بروفات مسرحيات التليفزيون التي كان يعمل والدها على تأليفها وإنتاجها.

وفي إحدى الليالي، وقبيل تصوير إحدى الروايات بساعات، تعرضت البطلة لكسر في قدمها، وكاد التصوير يُلغى، رغم أن كل شيء كان جاهزا للتصوير في اليوم التالي.

وكان الفنان عبد المنعم مدبولي هو مخرج وبطل الرواية، يشاركه وحيد سيف وجمال إسماعيل، قد أصابهم الحزن بسبب هذا الطارئ، حينها اقترح مدبولي أن تشارك سماح أنور في البطولة، إذ كانت تحفظ الرواية بالكامل وتشاهد البروفات باهتمام بالغ.

وبالفعل نادتها والدتها داخل الغرفة التي تمكث بها في المسرح لتُبلغها أن والدها يريدها، وطُلب منها أداء مونولوجات الرواية التي كانت مكتوبة أصلًا لفؤاد المهندس وشويكار، اللذين لم يعودا للعمل معًا بعد طلاقهما.

نجحت سماح في إنقاذ الموقف، وقدمت الدور، وتم عرض المسرحية على شاشة التليفزيون، لتكون هذه أولى خطواتها الفنية، وبعد نجاحها في تلك التجربة، اختارها المخرج حسن سيف الدين لأداء دور مراهقة في مسلسل الحرملك، ولم تكتب أسماء المشاركين على التتر لكونهم نجوم كبار، واشتهرت حينها باسم “رواية”، وهو اسم الشخصية التي جسدتها.

لاحقًا، شاركت سماح أنور في مسلسل “أخو البنات” مع المخرج محمد فاضل، ثم في فيلم “الليلة الموعودة” أمام أحمد زكي وفريد شوقي، قبل أن تحصل على بطولتي فيلم بيت القاصرات ومسرحية راقصة قطاع عام، وهما في الأصل من الأعمال التي كانت مرشحة لهما شيريهان قبل أن تعتذر عنهما.

برنامج فضفضت أوي

برنامج "فضفضت أوى" أحدث إنتاجات Watch it الأصلية، مكون من 30 حلقة ويذاع كل يوم أربعاء عبر منصة Watch it الرقمية، يحل خلالها 30 فنانًا ضيوفًا على المخرج معتز التوني لسرد مواقف مضحكة وكوميدية، وهم: كريم محمود عبد العزيز، والفنانة منة شلبي، والفنان محمد رضوان، والفنان محمد ثروت، والفنان هشام ماجد، والفنان عمرو يوسف، والفنان ماجد الكدواني، والفنان بيومي فؤاد، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان محمد القس، رحمة أحمد، سامي مغاوري، محمد ممدوح، أوس أوس، ميمي جمال، ميرنا جميل، أيمن وتار، أحمد فتحي، هالة فاخر، عبد الرحمن "توتا"، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، محمد أوتاكا، والبرنامج من إنتاج "ماجيك بينز" للمنتج أحمد الجنانيني و"روزناما" للمنتج هشام جمال.

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