رحيل آسر وحياة، أحداث دراماتيكية في نهاية مسلسل آسر

دارت أحداث مسلسل آسر الحلقة الأخيرة حول استقبال آسر خبرًا صادمًا من الطبيب، يفيد بأن حياة لن تستمر سوى لساعات قليلة على قيد الحياة نتيجة تأثرها الشديد بجروحها.

ويتواصل آسر مع صديقه عزت ويطلب منه الحضور إلى المستشفى، وفي ذات الوقت، يتوجه راغب إلى منزل أمين، ويستغل غيابه ليتحدث إلى زوجته، ثم يفاجئه ويختطف جاد داخل سيارة، ويخبره بأن والدته حياة قد تخلت عنه ولن تراه مجددًا، ما يُدخله في حالة من التوتر.

وفي المستشفى، وأثناء وجود عزت مع آسر، يتلقى الأخير اتصالًا من والده يُخبره بأن جاد قد اختفى فجأة، ما يدفعهما للاعتقاد بأن راغب هو من اختطفه.

ولحسن الحظ، كان آسر قد أهدى جاد ساعة ذكية، مكنته من تتبع موقعه، فينطلق آسر وعزت سريعًا نحو المكان، بينما يكون جاد قد بدأ يشعر بالتوتر بسبب تصرفات راغب، ويتملكه إحساس بأن الأخير يبعده كثيرا عن مكان والدته.

وحين يدرك راغب توتر جاد، يتوقف بسيارته على جانب الطريق ليهدئه، لكن خلال تلك اللحظة يتلقى اتصالًا من آسر، فينزل من السيارة ويتوعد آسر بأنه لن يرى جاد مرة أخرى.

تصل سيارة عزت وآسر خلف راغب، ويشتبك الاثنان آسر وراغب في شجار عنيف، يتمكن خلاله آسر من طرح راغب أرضًا، وكاد أن يجهز عليه لولا تدخل عزت الذي منعه من ارتكاب جريمة قد تلوث يديه بالدم.

وفي لحظة حاسمة، يدفع آسر راغب إلى حافة جبل، ويكاد راغب أن يسقط لكنه يستنجد بهما، فيمسكان بيده، وفيما يظن راغب أن صديقيه سينقذانه، يلمح نظرة بين عزت وآسر، ثم يفلتان يده دون كلمة، ليسقط راغب من أعلى الجبل غارقًا في دمائه.

بعد تلك اللحظات الصادمة، يصارح آسر صديقه عزت بنيته في الرحيل عن الحياة، مؤكدًا أنه لم يعد يستطيع الاستمرار من دون حياة التي تحتضر، وأن قدره قد ارتبط بها إلى الأبد.

ويوصي آسر صديقه عزت بالاعتناء بابنه، ويوجهه إلى وصايا محددة عليه أن ينفذها حين يكبر، ورغم محاولات عزت لمنعه من تنفيذ قراره، يُصر آسر على المضي قدمًا، كما يطلب آسر من لارا مساعدته في تنفيذ خطة، من خلال إرسال رسالة كل ستة أشهر إلى والديه وكأنه مسافر بالخارج ليطمئنا عليه.

وفي مشهد الختام، يصعد آسر إلى مركب في عرض البحر مع حبيبته حياة، التي أخبره الطبيب أنها لن تصمد سوى لساعات، وبينما تفتح عينيها تجد نفسها بين ذراعيه، يخبرها بأنهما سيسافران معا، وما إن ترحل حياة عن الحياة، يتناول آسر السم ويلفظ أنفاسه الأخيرة، ليرحلا معًا في مشهد مؤثر ينهي حكاية آسر ويترك أثرًا بالغًا في قلوب المشاهدين.

تفاصيل مسلسل آسر

مسلسل آسر هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير “إيزيل”، الذي عُرض لأول مرة عام 2009، واستمر لموسمين متتاليين، وتعلق به شريحة كبيرة من الجمهور.

يتكون مسلسل آسر من 90 حلقة، ويُشارك في بطولته عدد من النجوم السوريين واللبنانيين إلى جانب باسل خياط، وهم: باميلا الكيك، سامر المصري، خالد القيش، زينة مكي، طلال مارديني، مجدي مشموشي، نادين خوري، عباس النوري، سلطان ديب، زهير عبد الكريم، وغيرهم.

تدور أحداث مسلسل “آسر” في إطار درامي تشويقي مليء بالأكشن والإثارة عن قصة ثلاثة أصدقاء، تتوتر العلاقة بينهم بعد أن يُخطط اثنين منهم لسرقة أحد المصارف بمساعدة حبيبة "آسر"، ليتورط الأخير في العملية.

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