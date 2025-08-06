عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل آسر اليوم

يعرض اليوم الأربعاء 6 أغسطس، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، الحلقة الأخيرة من مسلسل آسر على منصة شاهد، وسط ترقب كبير من الجمهور الذي ينتظر بفارغ الصبر ما ستؤول إليه نهاية هذا العمل الدرامي المشوق.

وتأتي هذه الحلقة بعد تصاعد وتيرة الأحداث بشكل صادم في الحلقة 89، والتي شهدت تطورًا دراميًا مفاجئًا تمثل في قيام راغب بطعن حياة عدة مرات وتركها غارقة في دمائها قبل أيام من زفافها على مجد، مما أصاب الجمهور بصدمة وذهول.

كما انهار مجد نفسيًا بعد رؤية حبيبته وهي تحتضر وبعد فشل حلمه في العيش مع الفتاة التي أحبها هي وابنهما، ويبقى السؤال الذي يشغل المتابعين، هل سينتقم آسر لحياة ويدخل في دائرة انتقام جديدة، أم سيقرر تجاوز كل شيء والتركيز فقط على ابنه، متجاهلًا رغبة الانتقام وترك راغب حيًا؟ الإجابة ستكشفها الحلقة المنتظرة الليلة.

تفاصيل مسلسل آسر

مسلسل آسر هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير “إيزيل”، الذي عُرض لأول مرة عام 2009، واستمر لموسمين متتاليين، وتعلق به شريحة كبيرة من الجمهور.

يتكون مسلسل آسر من 90 حلقة، ويُشارك في بطولته عدد من النجوم السوريين واللبنانيين إلى جانب باسل خياط، وهم: باميلا الكيك، سامر المصري، خالد القيش، زينة مكي، طلال مارديني، مجدي مشموشي، نادين خوري، عباس النوري، سلطان ديب، زهير عبد الكريم، وغيرهم.

تدور أحداث مسلسل “آسر” في إطار درامي تشويقي مليء بالأكشن والإثارة عن قصة ثلاثة أصدقاء، تتوتر العلاقة بينهم بعد أن يُخطط اثنين منهم لسرقة أحد المصارف بمساعدة حبيبة "آسر"، ليتورط الأخير في العملية.

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