السيطرة على حريق محدود في مخلفات مستشفى قفط التخصصي بقنا

تمكن العاملين بمستشفى قفط، جنوب محافظة قنا، من إخماد حريق محدود في بعض المخلفات بالطابق العلوي، دون تدخل قوات الحماية المدنية، ومنع امتداد كرات اللهب إلى الأماكن المجاورة.

تفاصيل الواقعة بقنا

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا مفاده من قوات الحماية المدنية بورود بلاغ بنشوب حريق داخل مستشفى قفط التخصصي.

وانتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان المستشفى على الفور، وتبين أنه تم السيطرة على حريق محدود للغاية في بعض المخلفات أوراق ومناديل من قبل العاملين بالمستشفى دون تدخل سيارات الإطفاء وعودتها مرة أخرى للوحدة، ولم يتم تحرير محضر بالواقعة.

