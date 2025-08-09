السبت 09 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

السيطرة على حريق محدود في مخلفات مستشفى قفط التخصصي بقنا

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق محدود في مخلفات مستشفى قفط التخصصي بقنا

 تمكن العاملين بمستشفى قفط، جنوب محافظة قنا، من إخماد حريق محدود في بعض المخلفات بالطابق العلوي، دون تدخل قوات الحماية المدنية، ومنع امتداد كرات اللهب إلى الأماكن المجاورة.

 

تفاصيل الواقعة بقنا

 البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا مفاده من قوات الحماية المدنية بورود بلاغ بنشوب حريق داخل مستشفى قفط التخصصي.

وانتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان المستشفى على الفور، وتبين أنه تم السيطرة على حريق محدود للغاية في بعض المخلفات أوراق ومناديل من قبل العاملين بالمستشفى دون تدخل سيارات الإطفاء وعودتها مرة أخرى للوحدة، ولم يتم تحرير محضر بالواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا جنوب محافظة قنا قنا محافظة قنا مديرية أمن قنا مستشفي قفط

مواد متعلقة

كشف لغز واقعة مقتل شاب رميا بالرصاص في قنا

حبس تاجر دواجن هتك عرض نجل جاره وصوره فيديو في قنا

مصرع مزارع بسبب إصابته بطلق ناري في قنا

اليوم، قطع الكهرباء عن مغذي شمال محافظة قنا

الأكثر قراءة

النيابة تتسلم تقرير البنك المركزي بشأن ثروة التيك توكر شاكر محظور

وفاة "عامل نظافة" بالزقازيق تُشعل مشاعر الحزن، ومطالب شعبية بتكريم اسمه (فيديو)

شاهد، بث مباشر لقرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 2025-2026

الأستاذ محاصر، ساويرس يعلق على كارثة تحيط بتمثال نجيب محفوظ في الجيزة

إخماد حريق في مصنع ملابس بالإسماعيلية (صور)

أول تعليق من رئيس جامعة المنصورة على منشور أستاذ الطب «اللي عايز الدح»

بيان من جامعة القاهرة بشأن وفاة سلمى حبيش طبيبة قصر العيني

تفاصيل قرعة الأدوار التمهيدية لـ دوري أبطال إفريقيا بمشاركة الأهلي وبيراميدز

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم في السوق المحلية

سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الجمعة

أسعار السكر اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

المزيد

انفوجراف

فى ذكرى وفاته.. 10 محطات فى حياة فؤاد سراج الدين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم قراءة سورة الفلق في المنام وعلاقته بالانتصار على الأعداء

بالأحاديث،علامات الساعة الصغرى والكبرى ما ظهر منها وما لم يظهر

"إعلاء قيمة السعي والعمل"، موضوع خطبة الجمعة القادمة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads