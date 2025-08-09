السبت 09 أغسطس 2025
إصابة 3 أشخاص في حريق محل بلاستيك بشبرا الخيمة (صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق محل بلاستيك، بدائرة قسم ثاني شبرا الخيمة، أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

إصابة 3 أشخاص  في حريق محل بلاستيك بشبرا الخيمة

وتلقى اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هيثم شحاتة مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بورود بلاغ من أحد الأهالي بنشوب حريق بمحل بلاستيك شارع الخليفة المأمون بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.


وانتقلت قوات الحماية المدنية بقيادة العقيد مصطفى صابر رئيس قسم الإطفاء، والمقدم محسن شاهين، وتم الدفع بسيارتي إطفاء مدعمة بسيارة اسعاف وتمت السيطرة على الحريق، وأسفر عن إصابة 4 أشخاص.


وكشفت المعاينة الأولية نشوب حريق في عقار مكون من أرضي + 6 طوابق والحريق بشقة بالطابق الأرضي على مساحة 90 م تقريبا عبارة عن ثلاث غرف وحمام ومطبخ مستغلة محل عرض أحذية بلاستيك + مخزن أحذية بلاستيك، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

