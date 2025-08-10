ارتفاع مصابي حريق محلات شبرا الخيمة إلى 4 أشخاص (فيديو)

ارتفع عدد مصابي حادث حريق عدد من الباكيات بالقرب من محطة مترو شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، إلى 4 أشخاص، حيث أصيبت سيدة بحروق وإصابة 3 أشخاص آخرين باختناق، جرى نقلهم جميعًا إلى مستشفى ناصر العام لتلقي العلاج اللازم، بينما تواصل الأجهزة الأمنية التحقيق في أسباب وملابسات الحريق، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

الدفع بـ7 سيارات للسيطرة علي حريق محلات شبرا الخيمة

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا، بحريق مفاجئ داخل عدد من المحال بمنطقة شرق السكك الحديدية بشبرا الخيمة وامتدت النيران إلى عدد من المحلات المجاورة وباكيات الباعة الجائلين بالمنطقة قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بـ7 سيارات إطفاء في محاولات للسيطرة على النيران ومحاصرتها، في محاولة لمنع امتدادها إلى مزيد من المنشآت التجارية المجاورة.

