الأحد 10 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ارتفاع مصابي حريق محلات شبرا الخيمة إلى 4 أشخاص (فيديو)

حريق عدد من المحال
حريق عدد من المحال بشبرا الخيمة، فيتو

ارتفع عدد مصابي حادث حريق عدد من الباكيات بالقرب من محطة مترو شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، إلى 4 أشخاص، حيث أصيبت سيدة بحروق وإصابة 3 أشخاص آخرين باختناق، جرى نقلهم جميعًا إلى مستشفى ناصر العام لتلقي العلاج اللازم، بينما تواصل الأجهزة الأمنية التحقيق في أسباب وملابسات الحريق، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

اندلاع حريق هائل بمحال وباكيات شرق السكك الحديدية بشبرا الخيمة (فيديو وصور)

ارتفاع عدد مصابي حريق مصنع بلاستيك بشبرا الخيمة لـ 14 عاملا

الدفع بـ7 سيارات  للسيطرة علي حريق محلات شبرا الخيمة 

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا، بحريق مفاجئ داخل عدد من المحال بمنطقة شرق السكك الحديدية بشبرا الخيمة  وامتدت النيران إلى عدد من المحلات المجاورة وباكيات الباعة الجائلين بالمنطقة قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بـ7 سيارات إطفاء في محاولات للسيطرة على النيران ومحاصرتها، في محاولة لمنع امتدادها إلى مزيد من المنشآت التجارية المجاورة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظة القليوبية مستشفى ناصر العام مديرية أمن القليوبية مترو شبرا الخيمة

مواد متعلقة

إصابة 3 أشخاص في حريق مفاجئ بعدد من المحلات والباكيات بشبرا الخيمة

مصرع 4 أشخاص بينهم طفلان وإصابة 10 آخرين في حريق مصنع بلاستيك بشبرا الخيمة

إخماد حريق في مصنع ملابس بالإسماعيلية (صور)

مدير تعليم القليوبية يتابع امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني من غرفة العمليات الرئيسية

الأكثر قراءة

لميس الحديدي تكشف تفاصيل جديدة عن الحالة الصحية لأنغام

مترو الأنفاق: توقف حركة القطارات بمحطة شبرا الخيمة بسبب الحريق (فيديو)

إصابة 3 أشخاص في حريق مفاجئ بعدد من المحلات والباكيات بشبرا الخيمة

اندلاع حريق هائل بمحال وباكيات شرق السكك الحديدية بشبرا الخيمة (فيديو وصور)

ارتفاع مصابي حريق محلات شبرا الخيمة إلى 4 أشخاص (فيديو)

القبض علي البلوجر "الملكة حسناء" بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

الأهلي يتعثر أمام مودرن سبورت 2/2 في مُسهتل مشواره بالدوري الممتاز (صور)

طن اليوريا المخصوص يرتفع 1090 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

خدمات

المزيد

الكليات المتاحة وفق مؤشرات التنسيق لـ دبلوم صنايع 3 سنوات 2025

5 التزامات على المرخص له بممارسة أنشطة المخلفات وفقا للقانون

طن اليوريا المخصوص يرتفع 1090 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر الألومنيوم اليوم في السوق المحلية

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم النمر في المنام وعلاقته بالقدرة على مواجهة الصعوبات

شاب يسأل: لست قادرا على الزواج فكيف أعف نفسي؟ يسري جبر يجيب (فيديو)

علامات وأشراط الساعة في القرآن الكريم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads