مصرع 4 أشخاص بينهم طفلان وإصابة 10 آخرين في حريق مصنع بلاستيك بشبرا الخيمة

لقي 4 أشخاص مصرعهم، بينهم طفلان شقيقان، إثر نشوب حريق بمصنع بلاستيك في شارع الخليفة المأمون بدائرة قسم ثاني شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وتم نقل الجثمانين إلى مستشفى ناصر العام.

مصرع 4 أشخاص مصرعهم، بينهم طفلان في حريق مصنع بشبرا الخيمة

والمتوفون في حريق مصنع بشبرا الخيمة هم كل من سامي م ، 12 سنة، من المنوفية، محمد ح ا، 13 سنة، من المنوفية، أحمد ح ا، 13 سنة، من المنوفية، أسامة م ع، 50 سنة، من فيصل.

كما تبين إصابة 10 عمال بحالات اختناق من جراء الحريق وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم وانصرافهم من أمام المحل.



كانت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، تمكنت من السيطرة على الحريق الذي اندلع بعقار مكوَّن من طابق أرضي و6 طوابق، حيث نشب الحريق في شقة بالطابق الأرضي على مساحة نحو 90 مترًا، تضم 3 غرف وحمام ومطبخ، مستغلة كمحل عرض ومصنع حقن أحذية بلاستيك.

وتلقى اللواء هيثم شحاته، مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، إخطارًا من غرفة العمليات بنشوب الحريق، فانتقلت القوات بقيادة العقيد مصطفى صابر، رئيس قسم الإطفاء، والمقدم محسن شاهين، وتم الدفع بسيارتي إطفاء وسيارة إسعاف، والسيطرة على النيران ومنع امتدادها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق في ملابسات الحادث.

