محافظات

اندلاع حريق هائل بمحال وباكيات شرق السكك الحديدية بشبرا الخيمة (فيديو وصور)

حريق بشبرا الخيمة
حريق بشبرا الخيمة

اندلع حريق مفاجئ داخل عدد من المحال بمنطقة شرق السكك الحديدية بشبرا الخيمة في القليوبية وامتدت النيران إلى عدد من المحلات المجاورة وباكيات الباعة الجائلين بالمنطقة فيما تجري محاولات السيطرة علي الحريق، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

مدير تعليم القليوبية يتابع امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني من غرفة العمليات الرئيسية

أخبار مصر: وفاة مفاجئة لطبيبة شابة داخل قصر العيني، جريمتان تهزان القليوبية، موعد لقاء بوتين وترامب، عودة الموجة الحارة

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا، بحريق مفاجئ داخل عدد من المحال بمنطقة شرق السكك الحديدية بشبرا الخيمة  وامتدت النيران إلى عدد من المحلات المجاورة وباكيات الباعة الجائلين بالمنطقة قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بـ7 سيارات إطفاء في محاولات للسيطرة على النيران ومحاصرتها، في محاولة لمنع امتدادها إلى مزيد من المنشآت التجارية المجاورة.

وأكدت مصادر أنه لم تُسجل حتى الآن أي إصابات أو خسائر في الأرواح، بينما واصلت سيارات الإطفاء جهود التبريد لمنع إعادة الاشتعال.

