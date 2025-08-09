اندلاع حريق هائل بمحال وباكيات شرق السكك الحديدية بشبرا الخيمة (فيديو وصور)

اندلع حريق مفاجئ داخل عدد من المحال بمنطقة شرق السكك الحديدية بشبرا الخيمة في القليوبية وامتدت النيران إلى عدد من المحلات المجاورة وباكيات الباعة الجائلين بالمنطقة فيما تجري محاولات السيطرة علي الحريق، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا، بحريق مفاجئ داخل عدد من المحال بمنطقة شرق السكك الحديدية بشبرا الخيمة وامتدت النيران إلى عدد من المحلات المجاورة وباكيات الباعة الجائلين بالمنطقة قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بـ7 سيارات إطفاء في محاولات للسيطرة على النيران ومحاصرتها، في محاولة لمنع امتدادها إلى مزيد من المنشآت التجارية المجاورة.

وأكدت مصادر أنه لم تُسجل حتى الآن أي إصابات أو خسائر في الأرواح، بينما واصلت سيارات الإطفاء جهود التبريد لمنع إعادة الاشتعال.

