السبت 09 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إدارة نظم المعلومات بالشرقية تستخرج 2247 شهادة استبيان تراخيص

المهندس حازم الأشمونى
المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية

 ثمن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مجهودات فريق عمل إدارة نظم معلومات البنية التحتية بالديوان العام، وذلك لـ إجراء المعاينات وتدقيق الإحداثيات والعمل على إنهاء طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على شهادات صلاحية.

محافظ الشرقية يتفقد أعمال إحلال وتجديد مصرف بلبيس

الرفع المساحي لأراضي أملاك الدولة

 بالإضافة إلى أعمال الرفع المساحي لأراضي أملاك الدولة، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تتطلب  رصد أي أعمال بناء عشوائي والتعديات الواقعة على الأراضي الزراعية، بالإضافة للحفاظ على مرافق البنية الأساسية في باطن الأرض ومنع الحفر العشوائي للحفاظ على ممتلكات الدولة.

 

المهندسة داليا سليم 

 ومن جانبها أشارت المهندسة داليا سليم مديرة إدارة نظم معلومات البنية التحتية بالديوان العام إلى أن الإدارة خلال شهر يوليو الماضي قامت بالانتهاء من إعداد وتسليم (2247) شهادة إستبيان تراخيص.

محافظ الشرقية يلتقط الصور التذكارية مع المشاركين في انتخابات الشيوخ (فيديو وصور)

مبانى داخل الحيز العمرانى 

 وذلك لإقامة مباني داخل الحيز العمراني توضح أبعاد قطعة الأرض الخاصة بالمواطنين، فضلًا عن إعطاء (١٤٣) موافقة فنية لتأمين أعمال الحفر والانتهاء من (۱۹) طلب استبيان ضرائب.

المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية احداثيات العمل ادارة نظم معلومات البينية التحتية انهاء طلبات المواطنين الديوان العام

