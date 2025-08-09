إدارة نظم المعلومات بالشرقية تستخرج 2247 شهادة استبيان تراخيص

ثمن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مجهودات فريق عمل إدارة نظم معلومات البنية التحتية بالديوان العام، وذلك لـ إجراء المعاينات وتدقيق الإحداثيات والعمل على إنهاء طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على شهادات صلاحية.

الرفع المساحي لأراضي أملاك الدولة

بالإضافة إلى أعمال الرفع المساحي لأراضي أملاك الدولة، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تتطلب رصد أي أعمال بناء عشوائي والتعديات الواقعة على الأراضي الزراعية، بالإضافة للحفاظ على مرافق البنية الأساسية في باطن الأرض ومنع الحفر العشوائي للحفاظ على ممتلكات الدولة.

المهندسة داليا سليم

ومن جانبها أشارت المهندسة داليا سليم مديرة إدارة نظم معلومات البنية التحتية بالديوان العام إلى أن الإدارة خلال شهر يوليو الماضي قامت بالانتهاء من إعداد وتسليم (2247) شهادة إستبيان تراخيص.

مبانى داخل الحيز العمرانى

وذلك لإقامة مباني داخل الحيز العمراني توضح أبعاد قطعة الأرض الخاصة بالمواطنين، فضلًا عن إعطاء (١٤٣) موافقة فنية لتأمين أعمال الحفر والانتهاء من (۱۹) طلب استبيان ضرائب.

